〔美国股市〕低开,受希腊金援谈判受挫拖累

路透纽约2月10日电---美国股市周五低开,因最近希腊获得金融援助的谈判受挫,这导致标准普尔500指数可能结束连续三天涨势.
道琼工业指数.DJI盘初下跌93.17点,或0.72%,至12,797.29点,标准普尔500指数.SPX下滑11.23点,或0.83%,至1,340.72点,Nasdaq指数.IXIC跌27.25点,或0.93%,至2,899.98点.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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