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市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 23:35 BJT

〔美国经济〕2月3日当周领先指标小升,增长年率也攀升--ECRI

路透纽约2月10日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上升,其增长年率也攀升.

ECRI表示,美国2月3日止当周领先指标(WLI)小升至123.3,之前一周为123.0.

该指标的增长年率升至负4.3%,之前一周修正後为负5.3%,原先公布为负5.2%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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