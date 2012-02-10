〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,但表现胜过受希腊担忧拖累的欧元

* 英镑兑美元下滑,因投资者削减风险部位

* 希腊担忧助推英镑表现胜过欧元

* 关注下周英国央行通胀报告

路透伦敦2月10日电---英镑兑美元周五下跌,因希腊获得救援的努力受挫促使投资者避险买入美元,但这也助推英镑对欧元走高.

交易员称,随着很多投资者伺机撤离欧元区并买入避险资产英债,英镑兑欧元有望进一步上扬,尽管英国央行本周宣布新一轮量化宽松措施.

英国央行向国内经济再度挹注500亿英镑,以尽力刺激经济成长,但表示对经济复苏稍微更为乐观.尽管如此,在英国央行通胀报告下周出炉前,很多投资者对做多英镑持谨慎态度.

"我们正追踪下周美元有所反弹的更广泛主题,但如果欧元区忧虑升温并引发欧洲资金扩大英国公债买盘,英镑有望获得稳固支撑,"三菱东京银行欧洲外汇研究主管Derek Halpenny称.

"但在英国央行决定追加500亿英镑公债购买规模後,其季度通胀报告可能招致市场的严厉解读."

英国央行将於下周三公布通胀报告,英国1月通胀数据定於下周二出炉.

英镑兑美元GBP=D4最新下滑0.4%,至1.5752美元,从本周稍早触及的12周高位1.5929回落.交易员称,一家瑞士银行正抛售英镑,而在1.5730水平有可观买盘.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.4%,至0.8370英镑,稍早升越0.84英镑至两周来最高水平.欧元兑英镑在21日移动均线切入位和周四低位0.8340附近获得支撑,技术分析师指出,若欧元兑英镑跌破该水平,可能预示其下探约0.8220的1月份低位.

希腊新涌现的政治纷争给雅典是否将获得国际援助带来更多变数,而援助对於希腊避免破产和违约是至关重要的.

希腊总理帕帕季莫斯联合政府内极右翼政党领导人George Karatzaferis称,他不会支持严厉的撙节计画,而进一步撙节措施是希腊获得国际援助以避免破产所需要接受的条件.

分析师指出,围绕希腊的更多忧虑可能推动英镑兑欧元走高.

英国国家统计局周五公布,1月PPI产出物价较上年同期增长4.1%,为2010年11月以来最低,PPI投入物价较上年同期增长7.0%,为2009年11月以来最低.[ID:nCN1382172](完)

--编译 肖群英;审校 李军

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