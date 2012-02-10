〔英国债市〕英债期货大涨,因希腊政党意见不一引发避险买盘活动

路透伦敦2月10日电---英国公债期货周五大涨,此前希腊接受国际救助一事再生波澜,该国无序违约可能性重燃,引发一波避险买盘出现.
3月英债期货FLGH2收高99个跳动点,报115.57,为逾一周最高水准.可比德债FGBLH2收涨113个跳动点.
现货公债市场上,10年期英债收益率下跌9个基点,报2.143%,较可比德债利差收窄2个基点至20个基点.
"未来72至96个小时内希腊前途未卜,英债因而受到追捧,但表现与可比德债一致."巴克莱资本分析师Moyeen Islam称.
周四时,希腊政治领导人对经历数周的经济改革及撙节措施协议达成一致,为该国获得国际救助铺平道路.但隔夜时欧元区各国财长告知雅典政府需有实质行动.希腊极右翼党派也拒绝在周日的重要投票中支持撙节措施.
不过,较长期英债连续第二天表现不佳,此前英国央行在周四称最新的500亿英镑规模量化宽松政策将关注较短期英债.
"收益率曲线远端再度走陡反映出,新一轮QE政策中购买存续期的密集程度要远低於之前."Islam称.
长期公债供应仍相对稀缺,因此英国央行的买入操作帮助推高长债价格.Islam 表示,投资者现试图解除多头仓位,因此短期内收益率曲线可能会继续走陡.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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