〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货摆脱日内颓势最终收高,因尾盘出现买盘

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,盘中多数时间处於下跌状态,临近收盘前的一波买盘活动推升大豆期货.
交易商将收盘前的涨势原因归结于市场对巴西南部炎热及干燥地区的担忧、交易商在大豆和玉米间做跨市场套利(intermarket spread)、以及传言称巴西将在今年晚些时候增加对生物柴油的控制.
大豆和其他商品在盘中多数时间内,因希腊接受金援谈判再遇困难造成美元兑欧元上涨而承压.
未来两周内,巴西南部降雨可能性仍较低,这料将继续压低单产--Commodity Weather Group.
近期阿根廷降雨对多数大豆种植带有利,下周阵雨预计将再度到访,将支持同季双作大豆早期成长--Commodity Weather Group.
美国农业部(USDA)确定对中国出口12万吨2011/12年交付的美国大豆.
中国1月进口461万吨含油种子,较12月的542万吨减少,因加工厂在春节假期间减少进口--中国海关数据.
CBOT-3月大豆期货Sc1收高1-1/2美分,报每蒲式耳12.29美元.
3月豆粕合约SMc1收跌1美元,报每短吨320美元.
3月豆油合约BOc1收挫0.01美分,报每磅52.53美分.
今日CBOT预估成交量分别为大豆172,795口,豆油117,794口和豆粕70,856口.
以下为CBOT农产品期货在2002GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 631.75 -5.25 -0.8% -2.3%
CBOT大豆Sc1 1229.00 1.50 0.1% 2.5%
CBOT豆粕SMc1 320.00 -1.00 -0.3% 3.4%
CBOT豆油BOc1 52.53 -0.01 0.0% 0.8%
CBOT小麦Wc1 630.00 -16.00 -2.5% -3.5%
CBOT稻米RRc1 1371.50 -36.50 -2.6% -6.1%
EU小麦BL2H2 210.50 -2.50 -1.2% 4.0%
NYMEX原油期货CLc1 98.87 -0.97 -1.0% 0.0%
道琼工业指数.DJI 12,758 -132 -1.0% 4.4%
现货金XAU= 1715.34 -15.66 -0.9% 9.7%
欧元/美元EUR= 1.3169 -0.0113 -0.9% 1.7%
美元指数.DXY 79.1180 0.5520 0.7% -1.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 715 20 2.9% -58.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校
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