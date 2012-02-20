(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-2月17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周围绕6.30上下窄幅波动.中国副主席访美不改人民币维稳基调, 希腊纡困缓慢,市场难觅方向呈现胶着走势.但如果下周希腊第二轮救助方案获批,不排除包括 人民币在内的非美货币会出现一波行情.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --虽然中国政府表示宏观政策将从一季度起预微调,但从今年广义货币供应量(M2)增速目标降 低2个百分点至14%看,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松. 业内人士并称,公开市场央票的持续停发,以及正回购适时缩量,应是央行为抚平短期略紧的 资金面而灵活为之.如果市场流动性恢复平稳,央票发行等例行操作有望重启.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周区间震荡.政策面趋於平静,现券走势更多受资金面左右.受中小机构补缴 准备金及大盘新股申购冲击,回购利率一度飙升,对现券造成困扰.但周五央行定向逆回购传 言明显"解压",加之下周新股冻结资金将释放,债市买气将获支撑.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周延续跌势,虽然信贷规模尚宽松,但从周二开始的流动性紧张逐日 积累对转贴利率下行形成阻力.下周在并不乐观的资金面和月底效应联合作用下,转贴利率 或将小幅上涨.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指窄幅震荡,连续第五周上涨,一周累计升幅0.2%,但鉴於本轮反弹利好多在预期 层面,市场偏谨慎,量能未能有效放大,股市短线或面临调整压力.[.SSCN] 期市: --沪铜当周小幅下滑,因希腊债务危机忧虑重重,以及最大消费国--中国需求尚不明朗.沪铜 主要合约SCFc3周五收报59,750元,较上周五收盘价下跌1,540元.[MET/LCN] 黄金: --当周黄金价格在希腊救援计划能否实现忧虑下先行走跌,周末则因援助有望落实而上扬,全 周总体微幅上涨.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收盘报352.03元,全周小涨0.33元; 期金主要合约SHAUM2亦收获些许涨幅,报353.34元,全周累计上涨0.24元.(完) --整理 刘昕/冉莹/李宏薇; 审校 黄凯