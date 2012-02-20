《中国债券市场每日交易备忘》--2月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国西王集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
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二、新债上市:
精达股份(600577.SS)3亿元一年期短融041264001,票面利率8.90%
威海广泰(002111.SZ)0.5亿元一年期短融041255005,票面利率6.95%
传化集团6亿元三年期中期票据1282034,票面利率8.45%
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三、缴款:
财政部280亿元五年期固息国债120003,票面利率3.14%
金茂集团7.5亿元一年期短融
红河恒昊矿业1.5亿元一年期短融
联合水泥集团10亿元一年期短融
华电集团40亿元一年期短融041261006,票面利率4.64%
中铁二局(600528.SS)3亿元三年期中票
苏嘉杭高速2.8亿元五年期中票
江铜集团10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票
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四、还本付息:
申能集团15亿元一年期短融1181058到期兑付,票面利率4.30%
开滦股份(600997.SS)7亿元一年期短融1181060到期兑付,票面利率4.61%
中百控股集团5亿元一年期短融1181061到期兑付,票面利率4.90%
国家开发银行200亿元10年期固息金融债030201付息,票面利率3.39%
上实集团20亿元五年期固息债098009付息,票面利率4.60%
淮南矿业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债098010付息,票面利率4.12%
怀化城建投资集团13亿元10年期固息债098011付息,票面利率8.10%
中信集团30亿元五年期中票0982012付息,票面利率3.85%
财政部630.50亿元10年期固息国债110019付息,票面利率3.93%
四川煤炭产业集团10亿元五年期固息债1182025付息,票面利率6.12%
江阴澄星实业5亿元五年期中票1182026付息,票面利率6.15%
无锡交通产业集团7亿元五年期中票1182027付息,票面利率6.12%
丹东港集团10亿元三年期中票1182028付息,票面利率6.00%
中泰化学(002092.SZ)8亿元五年期中票1182029付息,票面利率6.12%
上海久事40亿元15年期固息轨道交通建设债券038003付息,票面利率4.51%
首都旅游集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048002付息,基本利差1.75%
国开行310亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070228付息,基本利差0.61%
财政部220亿元20年期固息国债090002付息,票面利率3.86%
国开行300亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080203付息,基本利差0.76%
余杭城建集团10亿元五年期固息债098012付息,票面利率5.04%
巨化集团9亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098013付息,票面利率5.10%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行将自24日(下周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二
度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来
货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间[ID:nCN1398010]
--中国证券报周一援引券商高层人士透露,交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产
品,并推出利率互换和信用违约互换交易等衍生产品;在新产品方面,债券指数基金也在设计
中.[ID:nCN1398568]
--中国人大财经委副主任吴晓灵周六称,人民币汇率改革最大的障碍是市场管制和利率、
汇率没有市场化,双向浮动对於人民币汇率形成是有好处的,人民币的股权投资和债务投资
都有获利的可能,中国应加快人民币资本市场的发展[ID:nCN1398014]
国家统计局2/22公布2011年国民经济和社会发展统计公报
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--整理 曲伟治; 审校 冉莹