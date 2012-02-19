(重温稿)〔中国房地产〕1月70个大中城市房价环比均停涨,同比涨幅续降--统计局

* 1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨

* 房价同比下降城市达15个,较上月增6个

* 房价同比涨幅降至0.5%,为连续第六个月涨幅放缓--路透测算

* 环比则跌0.2%,为连续第四个月下跌--路透测算

路透北京2月18日电---龙年开局中国楼市调控效果进一步显现.中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.

国家统计局周六公布,1月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市达48个,持平的城市有22个;同期70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达15个,比去年12月份增加了6个.

据路透测算,1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨0.5%,较上月1.4%的涨幅大幅放缓,为连续第六个月涨幅放缓,为路透去年初开始测算该加权指数以来的最低涨幅.

从环比看,1月新建住宅销售价格较上月下降0.2%,为路透开始测算该加权指数以来连续第四个月出现下跌.

重点城市看,北京1月新建住宅销售价格指数同比上涨0.1%,环比下降0.1%;上海1月新建住宅销售价格指数同比上涨0.7%,环比下跌0.1%.

链家地产市场研究部分析师冯联联表示,从各个限购城市的价格走势来看,限购政策基本达到了调控目标.从整体的走势来看,2012年一线城市房价继续下降压力较大,整体价格下降後料将会维持稳定.

虽然中央屡屡强调中国的房地产调控将会继续,但地方政府的楼市政策颇有微调迹象,只是有一部分旋即被叫停.如安徽芜湖市稍早就称,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴,但随後就宣布将暂缓执行.[ID:nCN1384160]上海也宣布称,3月起调整普通住房标准,但其同时强调将继续落实房地产调控.[ID:nCN1395582]

中国国务院总理温家宝近日表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.但他同时强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]

中国央行此前则曾首次表态要满足首套房贷需求,其表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.[ID:nCN1374740]

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

(较上月变动,%):

-0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

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