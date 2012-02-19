(重温稿)〔中国金融〕资金面告急央行周五启用七天定向逆回购,利率5.18%--报载

路透上海2月18日电---中国证券报周六援引消息人士透露,由於资金面告急,央行17日以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.

"规模应该不小,至少在千亿元人民币左右,"报导援引某一级交易商的资金交易员估计.

报导并称,在央行临时逆回购干预後,短期资金面可能有所缓和.但有交易员表示,此次逆回购期限短,在低到期资金、高准备金率和低超储率局面下,逆回购集中到期将带来月末时点资金波动隐忧.若要化解流动性紧张问题,需采取下调存款准备金率等总量放松措施.

中国央行周六稍晚亦已宣布,从24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为去年12月5日调降後再次下调.[ID:nCN1397972]

受中小金融机构补交准备金、新股发行及春节前定向逆回购资金到期等因素冲击,银行间市场中短期资金成本自周二起步步攀高,银行间货币及债券市场甚至在周四延迟交易20分钟,以满足部分机构拆入资金需求.[CN/CN]

周五,银行间市场隔夜回购加权平均利率CNREPO=CFXS为4.7433%,较前一个交易日飙涨逾百基点.(完)