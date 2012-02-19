(重温稿)〔中国央行〕存准率再次调降显示稳增长仍在首位,後期仍有下调空间

* 央行再次下调存准晚于预期

* 存准率後期仍有下调空间

* 央行政策谨慎,稳增长仍在首位

路透北京2月18日电---中国人民银行将自24日(下周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.

分析师称,1月信贷数据和M2(广义货币供应量)都暗示中国经济存在增速下滑的风险,货币政策稳中偏紧,中国未来仍会将稳增长摆在首位,以挽救增速下滑的实体经济.

根据央行周六公告,从24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金4,000亿元人民币.

"此次下调存准比预期晚一些,说明央行政策比较谨慎,"中国宏观经济学会秘书长王建称,"估计存准仍会下调,但取决於物价和外汇占款的情况."

华创证券宏观分析师华中炜亦称,虽然中国强调政策稳定,但下调存准是必要的,毕竟1月贸易数据和信贷数据都显示经济下滑风险.

中国1月新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关",当月末M2CNMSM2=ECI同比增长12.4%,创下多年来新低.业内人士指出,预示着央行在货币政策上维持审慎基调,未来政策放松步伐可能仍会稳中求进.[ID:nCN1383240]

申银万国首席宏观经济分析师李慧勇分析认为,此次下调存准主要是由於今年的三大变化,包括今年正回购及央票到期量大幅下降,外汇占款下降,以及今年"稳增长"所需资金量的需求.

他还指出,此次下调存准选择了在24日,是个好的时间点,是为了满足3月之後的资金需求,与季节性生产投资旺季相吻合,满足了春节之後企业开工、项目投资的资金需求,与稳增长的目标一致.

"预计中国央行今年全年还会下调存准至少三次,但降息的空间不大,可能会有一次."李慧勇称.

1月底中国总理温家宝主持国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1360562]

中国央行最新发布2011年第四季度货币政策执行报告称,2012年M2增长目标为14%,虽较去年实际增速13.6%略有增长,但与2011年央行设定的当年16%左右增速目标相比,回落2个百分点.业内指出,虽然经济下行压力渐趋明显,不过货币政策放松的步伐却未如预期般加快,反倒处於"停-看-听"状态,显见监管层的谨慎.[ID:nCN1393104](完)