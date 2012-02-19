(重温稿)〔人民币汇率〕双向浮动有好处,改革障碍在尚未市场化--人大财经委官员

路透上海2月18日电---中国人大财经委副主任吴晓灵周六称,人民币汇率改革最大的障碍是市场管制和利率、汇率没有市场化,双向浮动对於人民币汇率形成是有好处的,人民币的股权投资和债务投资都有获利的可能,中国应加快人民币资本市场的发展.

吴晓灵在第三届上海金融论坛上做出上述表示,她还提到,中国改革的方向应该是增加直接融资,减少间接融资,允许一些资金通过各种金融工具到资本市场开展直接融资,来减少对间接融资的依赖,也可以减少银行向社会不断融资的压力.

而对於推进人民币跨境使用,她指出,这个过程中,引起争论的重要因素是源自价格扭曲可能引起的资金流动和资产配置负面作用的担心.

"其实这里面就是有一个人民币汇率价格是不是一个非常合适的价格,客户在进行资源配置的时候能不能做到正确地市场资源配置,我觉得这个担心是完全正确的."她称.

吴晓灵还提到,人民币离岸市场利率汇率的变化会促进内地市场化的进程,虽然价格的扭曲会产生在岸市场和离岸市场的套利行为,正是因为有套利的空间才能够促使两个市场不断地完善运行机制.

她还再次强调推动利率市场化更稳妥的步骤应该是,加大贷款利率下浮的幅度,甚至取消贷款利率的下限,在目前资金趋紧的情况下不会引起恶性竞争.当市场发展平稳,机构经营机制健全时,存款利率上限是可以最後放开的.

此前其曾表示过,利率市场化的第一步不是放开存款利率的上限,而是放宽金融机构的市场准入,今年可以加大贷款利率下浮的幅度.[ID:nCN1370404]