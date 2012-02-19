〔纽约汇市〕欧元上涨,市场关注周一欧元区财长会议(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元上涨,因预期希腊将获得救助,但涨势有限

* 美元/日圆处於日本当局干预汇市後的高位

路透纽约2月17日电---欧元兑美元和日圆周五上涨,因预计希腊将获得救助,但在下周一举行一重要会议前,欧元涨势受限,因投资者对在美国假期长周末前进行大量押注有些犹豫.

希腊接近获得1,300亿欧元救助,有官员表示,尽管人们怀疑希腊能否坚持其承诺,但德国乐观预期将达成救助协议.

欧元区财长周一就将救助方案进行投票,当日美国为总统日假期.鉴於救助方案事关重大,一些美国交易商周一料留在办公室.

交易商称,在最终敲定救助方案前,不确定性可能将使欧元呈区间走势.

"在协议达成前,我们仍犹豫不决,"华盛顿特区的Tempus Consulting外汇策略师John Doyle称.

欧元/美元EUR=纽约尾盘涨0.1%,报1.3153美元,脱离了当日高位1.3198.本周欧元/美元累计跌0.4%.

欧元/日圆EURJPY=涨0.8%,报104.55日圆,从12月5日以来最高位104.66日圆回落.根据路透数据,欧元/日圆本周累计上扬2%,创下1月29日以来最大单周涨幅.

希腊有145亿欧元债券应於3月20日赎回,该国急需救助以避免无序违约.

分析师预计,一旦欧元区官员批准对希腊的救助方案,下周初欧元兑美元和日圆可能将进一步上涨.米兰Intesa Sanpaolo外汇策略师Asmara Jamaleh称,欧元/美元可能最高涨至1.3300美元,不过不会突破1.3400美元.

即使短期内欧元上扬,但料不会守住涨幅,因为尽管欧元区经济增长短期内令人质疑,但还是要提供融资.

"长期走势仍指向欧元/美元下跌,任何涨势都仅是下次跌向1.2000前的暂时上扬,"纽约DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio称.

**日圆走软**

日圆兑美元也走软,日本央行本周意外公布扩大资产购买规模1,300亿美元的决定仍令日圆承压.

据路透数据,美元兑日圆JPY=升0.8%,报79.48日圆,触及去年10月31日以来最高位.日本在当天采取外汇干预抛售创纪录的8.07万亿(兆)日圆,此前美元兑日圆在电子交易平台EBSJPY=EBS跌至75.311的二战以来纪录低位.

美元周五上涨後,距离去年10月31日干预後的高位--EBS市场的79.553和路透的79.51不远,尽管交易商指称,在79.30/50挂有美元卖单.

"美元兑日圆可能即将升越80-82水平,随後我们将准备略微削减日圆空头仓位,"伦敦Barings Investment Management投资经理Dagmar Dvorak指出,该公司管理资产总规模约475亿美元.

"但如果避险情绪升温,且市场开始再度推升日圆至更高水平以试探日本央行的决心,这将为我们带来扩大日圆空头押注的机会."

Barings在去年大多数时候持有日圆空头仓位,在9月更加激进地建立空仓.

美元兑日圆本周上涨2.4%,录得去年11月6日以来最大周升幅.

美国就业和制造业数据乐观继续支撑美元兑日圆,周五出炉的美国1月消费者物价指数(CPI)数据符合预期.[ID:nCN1397160]

但随着美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持利率在较低水平,美国公债收益率(殖利率)高企推动的美元涨势料难以长期存在.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3151 1.3139 +0.09 +1.59 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.48 78.85 +0.80 +3.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 104.58 103.62 +0.93 +5.04 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9188 0.9185 +0.03 -2.01 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5836 1.5803 +0.21 +1.94 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9957 0.9962 -0.05 -2.32 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0709 1.0756 -0.44 +4.73 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2084 1.2070 +0.12 -0.49 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8304 0.8316 -0.14 -0.30 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8328 0.8328 +0.00 +6.99 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7059 5.7226 -0.29 -4.53 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5080 7.5225 -0.19 -2.97 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7195 6.7129 +0.10 -2.44 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8377 8.8215 +0.18 -0.85 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)