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亚洲 | 2012年 2月 19日 星期日 09:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 67.74 -0.95 -1.38 3730093

搜狐 (SOHU.O) 50.30 -0.90 -1.76 889927

网易 (NTES.O) 47.81 -0.87 -1.79 1275169

百度 (BIDU.O) 136.90 -4.93 -3.48 15899100

亚信科技 ASIA.O 11.70 +0.12 +1.04 464192

侨兴环球电话 XING.O 0.83 -0.00 -0.11 84139

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.62 +0.09 +0.62 1389485

联电 (UMC.N) 2.64 -0.01 -0.38 231656

日月光 (ASX.N) 4.99 -0.04 -0.80 253847

矽品精密 (SPIL.O) 5.76 -0.01 -0.17 1717907

和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 +0.01 +0.81 43377

友达 (AUO.N) 5.33 -0.14 -2.56 451580

中华电信 (CHT.N) 31.90 -0.04 -0.13 65924

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.18 +0.00 +0.00 752134

香港

中国移动 (CHL.N) 52.92 +0.12 +0.23 164994

中国联通 (CHU.N) 18.58 -0.22 -1.17 117776

中国电信 (CHA.N) 57.57 +0.43 +0.75 26754

中芯国际 (SMI.N) 2.76 -0.06 -2.13 9277

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.50 -0.02 -0.57 330

(完)

--整理 张涛

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