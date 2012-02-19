《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月17日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 67.74 -0.95 -1.38 3730093
搜狐 (SOHU.O) 50.30 -0.90 -1.76 889927
网易 (NTES.O) 47.81 -0.87 -1.79 1275169
百度 (BIDU.O) 136.90 -4.93 -3.48 15899100
亚信科技 ASIA.O 11.70 +0.12 +1.04 464192
侨兴环球电话 XING.O 0.83 -0.00 -0.11 84139
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.62 +0.09 +0.62 1389485
联电 (UMC.N) 2.64 -0.01 -0.38 231656
日月光 (ASX.N) 4.99 -0.04 -0.80 253847
矽品精密 (SPIL.O) 5.76 -0.01 -0.17 1717907
和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 +0.01 +0.81 43377
友达 (AUO.N) 5.33 -0.14 -2.56 451580
中华电信 (CHT.N) 31.90 -0.04 -0.13 65924
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.18 +0.00 +0.00 752134
香港
中国移动 (CHL.N) 52.92 +0.12 +0.23 164994
中国联通 (CHU.N) 18.58 -0.22 -1.17 117776
中国电信 (CHA.N) 57.57 +0.43 +0.75 26754
中芯国际 (SMI.N) 2.76 -0.06 -2.13 9277
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.50 -0.02 -0.57 330
(完)
--整理 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。