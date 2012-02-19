〔货币市场〕欧元银行间拆款利率降至一年新低,因欧洲央行将再度注资

路透纽约/伦敦2月17日电---欧元银行间拆款利率周五降至一年新低,因欧洲央行(ECB)本月底将再度向货币市场注入巨额长期资金.一些交易商预计,此举将促进银行间放贷.

欧洲央行去年12月向银行业挹注近5,000亿欧元资金,把过剩流动性推升至纪录高位.欧洲央行在2月29日将向银行业提供获得廉价贷款的第二次机会.

市场认为,欧洲央行向市场注入流动性,加之美联储延长与外国央行之间的货币互换协议,是导致银行间拆借利率下降的主要因素.

"下一轮长期再融资操作(LTRO),如果被银行大举吸纳,料将鼓励银行增加放贷,因为银行将会知道对手方拥有充足的流动性,"伦敦ICAP的资深经纪员Kevin Pearce表示.

"当然,如果希腊问题找到了明确的解决方案,也会有所帮助.但是,即使现在看起来(希腊问题)好像将会得到解决,但由於多次中间生变,所以没有人深信不疑."

由於银行业已经充斥长期资金,而且预期银行对下一轮欧洲央行注资的需求将持平甚至超过去年12月的水平,所以货币市场贷款利率仍面临下降的压力.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从1.041%降至1.036%,触及去年1月以来的最低水平.

三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=从0.96821%降至0.96536%.

三个月美元LiborUSD3MFSR=周五报0.4931%,与周四持平,处於去年11月中旬以来最低.

--编译 张涛;审校 隋芬

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