〔货币市场〕欧元银行间拆款利率降至一年新低,因欧洲央行将再度注资

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约/伦敦2月17日电---欧元银行间拆款利率周五降至一年新低,因欧洲央行(ECB)本月底将再度向货币市场注入巨额长期资金.一些交易商预计,此举将促进银行间放贷.
欧洲央行去年12月向银行业挹注近5,000亿欧元资金,把过剩流动性推升至纪录高位.欧洲央行在2月29日将向银行业提供获得廉价贷款的第二次机会.
市场认为,欧洲央行向市场注入流动性,加之美联储延长与外国央行之间的货币互换协议,是导致银行间拆借利率下降的主要因素.
"下一轮长期再融资操作(LTRO),如果被银行大举吸纳,料将鼓励银行增加放贷,因为银行将会知道对手方拥有充足的流动性,"伦敦ICAP的资深经纪员Kevin Pearce表示.
"当然,如果希腊问题找到了明确的解决方案,也会有所帮助.但是,即使现在看起来(希腊问题)好像将会得到解决,但由於多次中间生变,所以没有人深信不疑."
由於银行业已经充斥长期资金,而且预期银行对下一轮欧洲央行注资的需求将持平甚至超过去年12月的水平,所以货币市场贷款利率仍面临下降的压力.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从1.041%降至1.036%,触及去年1月以来的最低水平.
三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=从0.96821%降至0.96536%.
三个月美元LiborUSD3MFSR=周五报0.4931%,与周四持平,处於去年11月中旬以来最低.
--编译 张涛;审校 隋芬
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。