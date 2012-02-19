〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连三日走低,大型船舶业务低迷

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透2月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三日下滑,海岬型与巴拿马型船舶货运业务低迷,打击市场人气.
波罗的海乾散货运价指数跌6点或0.83%,至717点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"我们注意到船运活动继续减弱,由於终端用户需求仍旧很弱,船东们可能没有生意可做."RS Platou Markets称.
船只供给正超过商品货运需求,遏制了干散货运费率的上涨,且经济的不确定性、资金吃紧以及中国的放缓均带来压力.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.2%,平均获利降至5,286美元.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
海岬型船舶今年的每日平均获利已累计下降81%.
铁矿石占到大型海岬型船货运输的三分之一左右,经纪商称,铁矿石价格走势仍是干散货船运市场的重要影响因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.57%,每日平均获利跌至7,587美元,今年的每日平均获利已累计下滑42%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。