〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连三日走低,大型船舶业务低迷

路透2月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三日下滑,海岬型与巴拿马型船舶货运业务低迷,打击市场人气.

波罗的海乾散货运价指数跌6点或0.83%,至717点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"我们注意到船运活动继续减弱,由於终端用户需求仍旧很弱,船东们可能没有生意可做."RS Platou Markets称.

船只供给正超过商品货运需求,遏制了干散货运费率的上涨,且经济的不确定性、资金吃紧以及中国的放缓均带来压力.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.2%,平均获利降至5,286美元.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型船舶今年的每日平均获利已累计下降81%.

铁矿石占到大型海岬型船货运输的三分之一左右,经纪商称,铁矿石价格走势仍是干散货船运市场的重要影响因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.57%,每日平均获利跌至7,587美元,今年的每日平均获利已累计下滑42%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)