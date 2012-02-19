《美股一周展望》若零售商业绩缺乏惊喜,股市可能不易守住九个月高点

记者 Caroline Valetkevitch 编译 张涛

路透纽约2月17日电---如果即将出炉的美国零售商财报继续乏善可陈,美国股市可能难以保持在九个月高位.

即便各方目前正在努力就解决希腊问题达成协议,而且美国经济复苏显露增强迹象,但分析师认为,美国股市可能会面临阻力.

在今年初不到两个月的时间里,标准普尔500指数.SPX涨逾8%,已经超过许多分析师给出的今年目标水准.

问题是,目前财报季传出的乐观消息并不比往年多.

"业绩普遍比以前更加令人失望,"Louis Capital的股票研究主管Robbert Van Batenburg表示,"我认为(下周财报)不会让人有太多惊喜."

标准普尔500指数周五收於1,361点,这是2011年5月以来的最高水准.而路透去年12月调查的分析师预测,今年底该指数将达到1,340点.

如果突破1,370点,标准普尔500指数将创下2008年6月以来的最高点.雷曼兄弟在2008年9月倒闭.

道琼工业指数.DJI正在快速接近关键的心理水准13,000点.而Nasdaq综合股价指数.IXIC则一直交投於2000年以来的最高水准,接近3,000点.

迄今为止,标准普尔500指数成份股本季财报超过华尔街预期的所占比例低於最近几个季度.据汤森路透数据,目前64%的企业获利优於分析师的预期.

汤森路透数据显示,虽然上述比率自本财报季开始以来不断改善,但低於过去四个季度的平均水平--70%.

下周将有一些大型零售商公布业绩,包括沃尔玛(WMT.N)和家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N).在非必需消费品类股中,迄今公布的业绩有70%优於分析师预期,该比率高於标准普尔的平均水平,但该类股中的许多零售商尚未公布业绩.

404家标准普尔500企业已经公布了业绩,投资者的关注焦点已离开财报.

投资者更加关注欧洲和美国经济前景.美国成屋及新屋销售数据定於下周公布.

关於希腊救援协议的消息,以及美国公布的较强劲经济数据,本周帮助股市上涨.如果关於希腊的救助协议能够达成,将帮助该国避免无序违约.

欧元区财长预计周一召开会议,讨论救助希腊问题.美国市场周一将因总统日假日休市.

**已经到达较高水准**

经过最近的上涨,美国股市已经来到一些关键的技术水准,部分人士认为,这可能导致股市遇阻.

"该市场可能触及短期顶部,"Delta Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示.

他说,目前纽约证交所高於50日移动均线的股票约占85-90%,这通常是市场超买的信号.

他预计标准普尔500指数近期内将回调至1,260-1,270点.

部分策略师认为,如果突破1,370点,将是关键的买入机会.

"如果突破至1,370和1,380点,那肯定是确实出现了行情.在达到上述水准之前我会保持观望,但如果发生上述情形,我会立即入市,"Wedbush Morgan的董事总经理Stephen Massocca表示.

衡量华尔街情绪的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX日内下降7.5%,而且两个多月以来一直低於25,显示投资者对於市场前景的担忧减弱.(完)

--译文审校 隋芬

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