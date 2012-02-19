《一周市场焦点》由经济增长带动的市场涨势将与希腊利空因素相抗

* 对希腊危机结束寄予厚望

* 风险资产涨势加快

* 关注欧元区领先指标

路透伦敦2月17日电---希腊在未来一周将再次成为金融市场的单一最大风险因素,但投资者同时也会密切留意欧洲经济复苏的迹象,以藉此来支持风险资产今年以来的强劲升势.

重要数据包括德国与欧元区的采购经理人指数(PMI),以及德国Ifo企业景气判断指数,而美国楼市数据则被认为是证实美国经济复苏的关键.

但不确定性的疑云笼罩市场,围绕第二轮希腊援助协议的争论正激烈开展.希腊需要这笔援助金,以避免在3月20日债券到期时发生无序的主权违约.

"市场仍将提心吊胆,直至达成最终协议,不单是各国政府提供额外资金的协议,民间部门参与的协议也要敲定."三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman表示.

2月20日欧元区财长将举行会议,外界对会议达成第二轮援助协议抱有颇高的期待.第二轮援助规模至少料达1,300亿欧元(1,700亿美元),可为重组民间持有的希腊债务铺平道路.

但市场也担心决策恐被再度推迟,也许要等到3月2日的欧盟理事会议,而由於协议需由各国国会批准,这种担心不无道理.德国下议院可能於2月27日讨论援助协议.

围绕民间债权人对债务互换计划的参与也存在疑问,而随着希腊民众抗议活动升温,该国政府能否执行已同意的撙节计划,同样存在未知数.

"我们的基本假设是,第二轮援助协议将最终达成,但所需时间将超过市场乐见的情况,而且甚至可能有更多附加条件."Spiro Sovereign Strategy的分析师Nicholas Spiro称.

**央行伸出援手,提供流动性**

在希腊消息占据头版头条之际,经济数据尤其是欧元区的经济数据,也将受到密切关注,投资者欲从中求证,由主要央行放宽货币政策所激发的经济复苏,将会继续支撑股市与大宗商品需求.

美国股市道琼工业指数.DJI已接近13,000点,逼近2008年5月金融危机高峰前以来的最高位.涵盖全球9,000支个股的摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIAPJ0000PUS今年迄今已涨近10%.

"在我们看来,全球股市过去两个月之所以上涨,主要是由於欧洲央行(ECB)去年12月22日进行了长期再融资操作."汇丰银行全球股市策略主管Garry Evans表示.

"通过首次展示(类似美联储与英国央行的)量化宽松承诺,欧洲央行(ECB)削弱了欧洲的尾部风险."

欧洲央行(ECB)去年12月向银行提供近5,000亿欧元的廉价三年期贷款,在银行担心希腊潜在违约可能的後果之际,帮助避免了信贷紧缩.欧洲央行(ECB)定於2月29日进行第二次此类操作.

油价亦表现优异,布兰特原油期货LCOc1接近每桶120美元,录得第四周连续上涨,创下去年3月以来的最长时间连涨记录.

但投资者仍想看到确凿证据,来证实央行的额外货币供应渗透到了实体经济.

根据近期的产出数据,欧元区经济因受主权债危机拖累,在2011年最後一季已实际萎缩.很多人担心当前季度经济将进一步下滑,而这将意味着欧元区陷入衰退.

"欧元区经济放缓加快和加重,确实在加速陷入衰退."法国资产管理公司Carmignac Gestion的投资委员会成员Didier Saint-Georges表示.

"美国经济表现尚可,而新兴市场的硬着陆担忧则有点过头."他说.

一些分析师的确在德国最新的国内生产总值(GDP)数据中看到曙光,数据显示德国经济仅小幅下滑,另外法国经济勉力小幅增长,这些都好於原有预期.

不过,欧洲大部分地区2月初的严寒天气,有可能阻碍经济在2012年第一季复苏.

视线目前落在2月22日将出炉的欧元区、德国与法国采购经理人指数(PMI)上,数据料显示经济势头已开始扭转.2月23日的德国Ifo企业景气判断指数也可能显示,德国可能带动整个欧元区增长.

美国将公布的唯一主要数据是新屋与成屋销售.该国房市的反弹目前落後于就业与制造业等经济中的其他领域.

美国市场周一将因公共假期休市.(完)