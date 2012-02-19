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市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:04 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(449,066口)

86,991 139,884 72,218 251,767 179,296 410,976 391,398 38,090 57,668

较2月7日变动(减少9,493口)

641 11,852 -7,127 -3,337 -14,881 -9,823 -10,156 330 663

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.4 31.1 16.1 56.1 39.9 91.5 87.2 8.5 12.8

各类交易商数量(总计为374家)

102 146 151 78 102 284 307 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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