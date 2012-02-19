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市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:05 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,315,896口)

363,551 137,710 214,669 611,398 712,531 1189618 1064910 126,278 250,986

较2月7日变动(增加37,147口)

1,122 3,869 14,149 25,746 16,737 41,017 34,755 -3,870 2,392

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.6 10.5 16.3 46.5 54.1 90.4 80.9 9.6 19.1

各类交易商数量(总计为689家)

179 151 215 210 292 500 571 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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