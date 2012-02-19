〔CFTC报告〕CBOT玉米期货2月14日持仓报告(表)

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透2月17日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,315,896口)
363,551 137,710 214,669 611,398 712,531 1189618 1064910 126,278 250,986
较2月7日变动(增加37,147口)
1,122 3,869 14,149 25,746 16,737 41,017 34,755 -3,870 2,392
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.6 10.5 16.3 46.5 54.1 90.4 80.9 9.6 19.1
各类交易商数量(总计为689家)
179 151 215 210 292 500 571 (完)
--编译 张涛;审校 隋芬
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。