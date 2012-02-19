〔CFTC报告〕CBOT大豆期货2月14日持仓报告(表)

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透2月17日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(549,099口)
152,160 60,561 91,110 255,980 311,928 499,250 463,599 49,849 85,500
较2月7日变动(增加33,346口)
13,304 -4,633 11,918 6,094 19,882 31,316 27,167 2,030 6,179
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.7 11.0 16.6 46.6 56.8 90.9 84.4 9.1 15.6
各类交易商数量(总计为471家)
170 102 166 111 156 367 367 (完)
--编译 张涛;审校 隋芬
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。