版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:06 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(549,099口)

152,160 60,561 91,110 255,980 311,928 499,250 463,599 49,849 85,500

较2月7日变动(增加33,346口)

13,304 -4,633 11,918 6,094 19,882 31,316 27,167 2,030 6,179

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 11.0 16.6 46.6 56.8 90.9 84.4 9.1 15.6

各类交易商数量(总计为471家)

170 102 166 111 156 367 367 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐