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市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:06 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(189,670口)

47,373 32,810 20,983 105,563 120,206 173,919 173,999 15,751 15,671

较2月7日变动(增加235口)

-151 5,359 -709 4,315 -4,551 3,455 99 -3,220 136

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.0 17.3 11.1 55.7 63.4 91.7 91.7 8.3 8.3

各类交易商数量(总计为255家)

78 92 77 53 63 173 197 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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