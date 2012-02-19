版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:07 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,486,350口)

349,281 144,529 450,380 599,669 831,482 1399330 1426391 87,020 59,959

较2月7日变动(增加1,804口)

34,110 -1,757 -6,549 -20,960 9,696 6,601 1,390 -4,797 414

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.5 9.7 30.3 40.3 55.9 94.1 96.0 5.9 4.0

各类交易商数量(总计为339家)

126 85 165 94 97 312 279 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐