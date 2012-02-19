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市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:08 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(431,164口)

200,332 32,912 24,718 146,818 356,226 371,868 413,856 59,296 17,308

较2月7日变动(减少4,897口)

-7,288 2,799 1,177 3,733 -7,931 -2,378 -3,955 -2,519 -942

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.5 7.6 5.7 34.1 82.6 86.2 96.0 13.8 4.0

各类交易商数量(总计为315家)

183 65 71 47 48 262 157 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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