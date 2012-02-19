〔CFTC报告〕COMEX期金2月14日持仓报告(表)

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透2月17日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(431,164口)
200,332 32,912 24,718 146,818 356,226 371,868 413,856 59,296 17,308
较2月7日变动(减少4,897口)
-7,288 2,799 1,177 3,733 -7,931 -2,378 -3,955 -2,519 -942
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.5 7.6 5.7 34.1 82.6 86.2 96.0 13.8 4.0
各类交易商数量(总计为315家)
183 65 71 47 48 262 157 (完)
--编译 张涛;审校 隋芬
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。