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市场报道 | 2012年 2月 19日 星期日 11:08 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜2月14日持仓报告(表)

路透2月17日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,491口)

42,281 32,572 22,867 85,459 94,173 150,607 149,612 13,884 14,879

较2月7日变动(增加4,461口)

1,703 -964 634 2,505 6,641 4,842 6,311 -381 -1,850

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.7 19.8 13.9 52.0 57.3 91.6 91.0 8.4 9.0

各类交易商数量(总计为197家)

59 67 56 44 46 141 145 (完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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