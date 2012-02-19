〔全球汇市〕投机客在2月14日止当周增加美元多头仓位--CFTC

路透纽约2月17日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客大幅增加美元多头仓位.

2月14日止当周,美元净多头仓位增至169.8亿美元,前一周为106.3亿美元.

欧元净空头仓位从140,593口增至148,641口,因关於希腊第二轮救助协议的谈判久拖未决.

瑞郎净空头仓位大增至2007年5月以来的最高水平,而加元净多头增至约六个月最高.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 64,096 84,847

空头仓位 34,637 29,676

净仓位 29,459 55,171

欧元(125,000欧元为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 26,774 32,128

空头仓位 175,415 172,721

净仓位 -148,641 -140,593

英镑(62,500英镑为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 29,309 28,161

空头仓位 69,908 61,283

净仓位 -40,599 -33,122

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 8,663 8,331

空头仓位 24,526 18,126

净仓位 -15,863 -9,795

加元(100,000加元为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 38,465 37,065

空头仓位 28,899 34,881

净仓位 9,566 2,184

澳元(100,000澳元为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 93,866 94,332

空头仓位 20,125 19,237

净仓位 73,741 75,095

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月14日当周 2月7日当周

多头仓位 29,202 28,201

空头仓位 5,332 4,866

净仓位 23,870 23,335

(完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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