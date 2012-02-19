〔全球汇市〕投机客在2月14日止当周增加美元多头仓位--CFTC

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约2月17日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客大幅增加美元多头仓位.
2月14日止当周,美元净多头仓位增至169.8亿美元,前一周为106.3亿美元.
欧元净空头仓位从140,593口增至148,641口,因关於希腊第二轮救助协议的谈判久拖未决.
瑞郎净空头仓位大增至2007年5月以来的最高水平,而加元净多头增至约六个月最高.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 64,096 84,847
空头仓位 34,637 29,676
净仓位 29,459 55,171
欧元(125,000欧元为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 26,774 32,128
空头仓位 175,415 172,721
净仓位 -148,641 -140,593
英镑(62,500英镑为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 29,309 28,161
空头仓位 69,908 61,283
净仓位 -40,599 -33,122
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 8,663 8,331
空头仓位 24,526 18,126
净仓位 -15,863 -9,795
加元(100,000加元为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 38,465 37,065
空头仓位 28,899 34,881
净仓位 9,566 2,184
澳元(100,000澳元为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 93,866 94,332
空头仓位 20,125 19,237
净仓位 73,741 75,095
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月14日当周 2月7日当周
多头仓位 29,202 28,201
空头仓位 5,332 4,866
净仓位 23,870 23,335
(完)
--编译 张涛;审校 隋芬
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