《美国经济焦点》汽油推高美国1月通胀,能源成本对经济复苏构成风险

* 1月CPI较前月上升0.2%

* 核心CPI较前月上涨0.2%

* 核心CPI较上年同期上升2.3%,创三年高位

记者 Jason Lange 编译 张涛

路透华盛顿2月17日电---美国汽油价格在1月上涨,导致总体消费物价上升,说明能源成本对经济复苏构成风险.

不过,美国劳工部周五公布的数据显示,1月总体消费者物价指数(CPI)仅较前月上涨0.2%,不太可能让美国联邦储备理事会(FED,美联储)感到担忧.

强劲的就业与制造业数据减轻了市场对於美国经济可能急剧放缓的担忧,但西方与伊朗之间的紧张关系仍然可能让美国经济重现2011年的情形,当时能源价格大涨,重挫经济复苏进程.

"最大的担忧是,中东的地缘政治紧张情势会影响石油市场,推升价格,重演去年油价大涨的局面,"美国银行的分析师在致客户的报告中指出.

能源价格上涨会让美联储感到为难:在推高通胀的同时,也会损害经济.汽油价格在1月上涨了0.9%,本月继续走高.

"消费者将在今年上半年感受到汽油价格上涨的影响,"IHS Global Insight的分析师Chris Christopher表示.

报告还显示,扣除食品与能源的核心CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上升2.3%,创下2008年9月以来最高的年涨幅.

虽然总体CPI的年涨幅放缓,但核心CPI稳步上升,表明通胀压力下降速度不如预期那麽快,可能导致美联储对於推出新一轮公债购买计划更加谨慎.

浏览美国1月CPI图表,请点击:(link.reuters.com/xyr66s)

**市场保持谨慎**

美国股市徘徊在近期高位,投资者在长周末前保持谨慎,不轻易投下较大的押注.美国公债价格下跌,美元指数保持稳定.

美国经济谘商会公布的报告显示,美国1月经济领先指标升至三年半高点,受到制造业提振.

美联储主席贝南克上月为美联储增加购买公债以刺激经济成长留下空间,但最近几周公布的乐观经济数据促使分析师降低了对进一步放宽政策的预期.

尽管上月美国汽油价格上涨,但由於电价持平以及管道天然气价格下降2.9%,总体能源价格仅上涨0.2%.

即便如此,汽油价格仍对经济构成威胁.目前原油价格接近每桶120美元.面对制裁的伊朗可能中断原油出口.(完)