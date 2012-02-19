〔电信产业〕华为未来三年将从高通、Broadcom和Avago购买60亿美元产品

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约2月17日电---中国华为HWT.UL表示,将签署价值60亿美元的协议,未来三年从美国芯片厂商高通(QCOM.O)、BroadcomBRCM.O和Avago Technologies (AVGO.O)购买部件.
华为发言人Bill Plummer拒绝透露细节,包括对各家公司的具体承诺.
这些交易宣布之际,正值中国国家副主席习近平访问洛杉矶,这是其美国之行的最後一站.在访问期间,习近平承诺扩大向美国企业开放中国市场.
Plummer表示,华为自从2001年启动美国业务以来,与大约280家美国企业有过业务往来.
Plummer表示,2011年华为向美国供应商支付了61亿美元,高於上一年的50亿美元,而华为的营业收入从2010年的280亿美元增长到320亿美元.(完)
--编译 张涛;审校 隋芬
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。