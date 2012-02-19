〔电信产业〕华为未来三年将从高通、Broadcom和Avago购买60亿美元产品

路透纽约2月17日电---中国华为HWT.UL表示,将签署价值60亿美元的协议,未来三年从美国芯片厂商高通(QCOM.O)、BroadcomBRCM.O和Avago Technologies (AVGO.O)购买部件.

华为发言人Bill Plummer拒绝透露细节,包括对各家公司的具体承诺.

这些交易宣布之际,正值中国国家副主席习近平访问洛杉矶,这是其美国之行的最後一站.在访问期间,习近平承诺扩大向美国企业开放中国市场.

Plummer表示,华为自从2001年启动美国业务以来,与大约280家美国企业有过业务往来.

Plummer表示,2011年华为向美国供应商支付了61亿美元,高於上一年的50亿美元,而华为的营业收入从2010年的280亿美元增长到320亿美元.(完)