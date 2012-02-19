(重温稿)《中国金融焦点》央行意外年内首降存准率,"促信贷、稳增长"政策春风拂面

* 央行年内首度降准,与逆回购仅隔一天令市场愕然

* 显示促信贷、稳增长意图,并不代表政策全面放松

* 年内存准率还有下调空间,但降息空间目前看不大

* 为流动性注入活力,股债市料齐受鼓舞

采写 上海中文部; 撰写 曾菱

路透上海2月19日电---中国央行周末宣布今年首次降低存款准备金率,颇令市场愕然,因为就在一天前其刚刚以逆回购方式向部分"乾旱"机构放水;显然,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.

分析人士指出,经济面临下滑风险,加上通胀进入回落通道已成市场共识,为央行打开更多政策调整空间,预计准备金率年内还有数次下调的可能,但降息空间目前看并不大.

而随着资金面迎来阶段性改善,投资者信心亦会受激励,对资本市场属利好,债券市场收益率预计将下行;股市虽不如债市反映强烈,但亦可期待因信心恢复而带来的一波行情.

"此次准备金率再次下调,是去年12月以来货币政策预调微调的延续,未来准备金率还有下调空间,但货币政策大幅放松的可能性不大,"国海证券固定收益分析师高勇标称.

他并指出,随着全球流动性宽松格局延续、原油价格上涨压力和国内资源品价格改革等导致中长期通胀压力加大,进一步制约货币政策大幅放松的可能性.

中国人民银行周六宣布,将自24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.

宏源证券债券高级分析师何一峰也认为,准备金率的下调是必要的,货币政策方面,现在说完全的转向还言之过早,央行目前仍然是很谨慎的态度.政策基调并没有变,更多的还是预调微调,包括到国务院层面基调也仍是稳健的货币政策.

中国央行稍早调低2012年M2增长目标至14%,虽较去年实际增速13.6%略有增长,但与2011年央行设定的当年16%左右增速目标相比,回落2个百分点.货币政策透露出些许紧意.虽然经济下行压力渐趋明显,不过货币政策放松的步伐却未如预期般加快,反倒处於"停-看-听"状态,显见监管层的谨慎.[ID:nCN1393104]

**促放贷、暖资金**

中国1月新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关",当月末M2CNMSM2=ECI同比增长12.4%,创下多年来新低.[ID:nCN1383240]都已暗示中国经济存在增速下滑的风险,业内指出,中国未来仍会将稳增长摆在首位,央行此番降准主要就是两个目的:增加信贷投放、缓和流动性.

"(听闻)2月份前几天四大行信贷投放只有300亿元,这太低了,肯定难以支持实体经济,这(降准)也表明1月新增信贷偏低,春节因素并不是最重要的,主要还是银行放贷能力和贷款需求不足,因此央行选择继续下调存准率,"第一创业证券执行总经理万晓西表示.

此外在央行宣布此次降准之前,银行间资金面已紧绷异常,周四银行间货币及债券市场延迟交易20分钟,以满足部分机构拆入资金需求.周五货币市场标杆--七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS加权均价报5.3142%,盘中成交价一度攀升至7%高位;据本地媒体报导,央行周五已施以援手,以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.[ID:nCN1397944]

对此,高勇标指出,近期公开市场到期量较少,中小银行保证金和存款补缴准备金,逆回购集中到期,以及新股发行等因素影响,导致资金面全面告急,此次降准将有利於资金面迎来阶段性改善.

"有利於缓解流动性,降低市场利率,促使表外资金回流表内,恢复存款正常增长,从而促进信贷投放."他称.

**通胀回落成共识,未来下调有空间**

不过1月中国消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,但市场已基本达成通胀将持续回落的共识,并且国内经济面临增速下滑压力,内外需弱势格局料将延续,均有望促使央行未来继续挥动降准"大斧".

"1月天气和春节等因素导致CPI比较高,不具备下调存准的条件;我们近日抽查了若干城市的猪肉价格,回落还是比较明显的,预计2月的CPI会下来,未来半年出现反复的概率也比较低."第一创业证券研究所执行所长王皓宇指出,

除了通胀压力有望持续回落,公开市场央票到期量有限及外汇占款新增量不及往年,都会成为未来存款准备金率再次下调的重要前提,而目前来看,降息空间并不大.

兴业银行首席经济学家鲁政委推测,可能1月份外汇占款为正但投放数量可能不及财政存款增加,此次降准将打开未来多次下调的通道,但"政策放松力度央行还是会控制,也不会放的特别宽松,短期内降息还是不可能."

中国外汇占款去年末曾出现连续三个月下降,10月减少近250亿元,为近四年来首次下跌,11月和12月则分别续降约279亿及1,003亿元.但1月份应已重回升势.

海通证券首席经济学家李迅雷则预计今年存准率还可下调3-4次,但央行M2今年实现14%的增速有难度."经济面的变数使得今年後续政策放松还是相机决策的过程,若经济太差还不排除实行投资刺激".

**金融市场利好明显**

尽管政策面放松的步子暂时不会迈的太大,但此次降准可为市场注入4,000亿元的新鲜血液,已令金融机构颇为振奋.

何一峰称,央行在逆回购後仅一天之隔即宣布下调存准率,这就意味着这次降准对於债市而言是超预期的,所以影响会比较大.

"前期债市的调整会很快得到修复,之前10年期国债(收益率)一路从3.38%的水平调整到了3.56%,降准後至少回到3.5%以下的概率还是比较大的.信用债得到的利好就更多一些,收益率下降空间还要更大,"他称.

据汤森路透国债参考收益率<0#CNTSYFIXBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5470%.二级市场上,剩余期限约9.756年的固息国债110024券目前最新成交tCN110024=CFXS在3.5339%.

何一峰还提到,下周发行央票的概率比较大,这是央行一贯的做法,如果放了一点,一定会收一点.发行收益率应该不会动.现在已经降准了,如果央票发行收益率动的话,对市场释放的信号可能会具有误导性.更乐意选择发行量较少,而把利率维持在目前的水平.

股市方面,对该利好的反应虽不如债市强烈,但预计仍将出现不错的投资机会.好买基金研究中心表示,对於投资者而言,债券基金的投资机会相对更为确定,若是投资股票型基金,可关注于大盘蓝筹风格型基金.

银河证券资深分析师任承德则更为乐观,其认为,央行紧跟在周五逆回购後降准令人颇感意外,因此很可能是央行放松银根的一次重要信号.

他称,目前对股市投资者而言,大家纠结的是大盘有没有可能二次探底,许多人对未来的信心还不是很足.这次降存准,对市场信心恢复是一个很清晰的信号."短期大盘将走强,越过半年线是大概率事件."

中国股市沪综指周五收报2,357.181点,虽为连续第五周录得上涨,但量能并未给予配合.[.SSCN](完)