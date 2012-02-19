〔新西兰经济〕第四季生产者物价指数投入物价和产出物价小幅增长

路透惠灵顿2月20日电---新西兰第四季生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价均较前季小幅上升,但由於全球前景不明,这不大可能改变对低利率维持较长时间的预期.

官方数据周一显示,新西兰第四季PPI投入物价较前季增长0.5%,为连续第九个季度增长,但增幅为两年来最低.

第四季PPI产出物价较前季增长0.1%,为连续第八个季度上涨,但涨幅亦为两年来最低.

产出价格较去年同期增长3.4%,投入价格则同比上涨4.2%.(完)

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