〔新西兰经济〕第四季生产者物价指数投入物价和产出物价小幅增长

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透惠灵顿2月20日电---新西兰第四季生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价均较前季小幅上升,但由於全球前景不明,这不大可能改变对低利率维持较长时间的预期.
官方数据周一显示,新西兰第四季PPI投入物价较前季增长0.5%,为连续第九个季度增长,但增幅为两年来最低.
第四季PPI产出物价较前季增长0.1%,为连续第八个季度上涨,但涨幅亦为两年来最低.
产出价格较去年同期增长3.4%,投入价格则同比上涨4.2%.(完)
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--编译 王丽鑫;审校 张若琪
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。