《希腊政经焦点》救援决定性会谈即将进行,希腊人抗议撙节措施

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 欧元区部长周一将就救援希腊问题会面
* 希腊总理前往布鲁塞尔
* 此前发生暴力抗议,建筑物着火
* 多数希腊人希望留在欧元区--调查
路透雅典2月19日电---周一布鲁塞尔将就避免希腊破产的1,300亿欧元救助计划举行决定性会谈,在此前夕,数以千计的希腊人周日举行抗议,反对为降低该国债务而采取惩罚性撙节措施.
希腊人希望欧元区财长周一能签署欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救援计划.这将成为2010年以来对希腊的第二轮救援.
但以德国为首的国家仍然怀疑希腊缩减债务负担的决心.然而希腊下月若不能偿还债务,将引发无序违约,进而波及整个欧元区.
希腊总理帕帕季莫斯会议前夕已飞往布鲁塞尔,做最後的准备.与此同时约3,000人在首都宪法广场集会抗议.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。