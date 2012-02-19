《希腊政经焦点》救援决定性会谈即将进行,希腊人抗议撙节措施

* 欧元区部长周一将就救援希腊问题会面

* 希腊总理前往布鲁塞尔

* 此前发生暴力抗议,建筑物着火

* 多数希腊人希望留在欧元区--调查

路透雅典2月19日电---周一布鲁塞尔将就避免希腊破产的1,300亿欧元救助计划举行决定性会谈,在此前夕,数以千计的希腊人周日举行抗议,反对为降低该国债务而采取惩罚性撙节措施.

希腊人希望欧元区财长周一能签署欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救援计划.这将成为2010年以来对希腊的第二轮救援.

但以德国为首的国家仍然怀疑希腊缩减债务负担的决心.然而希腊下月若不能偿还债务,将引发无序违约,进而波及整个欧元区.