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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 06:37 BJT

全球外汇市场2月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月19日(日)

2350 - 日本1月进出口与贸易收支.

2月20日(一)

美国总统日假期.

0745 - 法国2月企业景气指数.

0900 - 意大利12月工业订单/工业销售.

1430 - 欧洲央行(ECB)一周债券购买数据.

1600 - 欧元集团会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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