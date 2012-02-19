日韩经济指标预测--2月20日-2月27日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透2月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月19日(日)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差1,468 逆差2,051
出口(较上年同期) -9.5% -8.0%
进口(较上年同期) +9.5% +8.1%
2月20日(一)
暂无重要数据.
2月21日(二)
暂无重要数据.
2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083
外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288
2月23日(四)
2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98
2月24日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
2300 韩国经常账(亿美元) 1月 顺差55.5
2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.5% (完)
--编译 李春喜;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。