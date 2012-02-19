《中国报摘》--中国证券报2月20日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 头版头条:
--某券商高层人士透露,交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品并推出利率互换等基础衍生产品;在新产品方面,债券指数基金正在设计中.
* 其他:
--北京福田戴姆勒汽车公司日前正式成立,新公司将成为由中方主导管理、购买中方技术、生产中方品牌、面向世界营销的全球生产和运营中心.
--ST海龙(000677.SZ)公告称,公司拟为潍坊特钢集团申请综合授信1.2亿元人民币提供连带责任担保,并为山东铁雄冶金科技申请综合授信8,000万元提供连带责任担保.上述担保协议正式签署後,公司及控股子公司对外担保额为39.19亿元,占最近一期经审计净资产的2.48倍.(完)
--整理 曾菱; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。