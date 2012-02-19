《中国报摘》--中国证券报2月20日

* 头版头条:

--某券商高层人士透露,交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品并推出利率互换等基础衍生产品;在新产品方面,债券指数基金正在设计中.

* 其他:

--北京福田戴姆勒汽车公司日前正式成立,新公司将成为由中方主导管理、购买中方技术、生产中方品牌、面向世界营销的全球生产和运营中心.

--ST海龙(000677.SZ)公告称,公司拟为潍坊特钢集团申请综合授信1.2亿元人民币提供连带责任担保,并为山东铁雄冶金科技申请综合授信8,000万元提供连带责任担保.上述担保协议正式签署後,公司及控股子公司对外担保额为39.19亿元,占最近一期经审计净资产的2.48倍.(完)

--整理 曾菱; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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