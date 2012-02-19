〔澳新汇市〕新西兰兑美元突破关键阻力位,触五个半月高点

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透惠灵顿2月20日电---新西兰元兑美元周一触及五个半月高点,突破关键阻力水准,受市场上对高风险货币普遍需求的扶助.
新西兰元/美元NZD=D4高见0.8429,为9月初以来最高水准,突破上周触及的前高0.8422,前几个交易日新西兰元涨势均受阻於该水准.
新西兰元全面上扬,兑一篮子贸易加权货币=NZD触及数月高点.
交易商称欧元买盘提振新西兰元,不过新西兰元涨势料在0.8450美元附近受阻,该水准上方疑布有停损单.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。