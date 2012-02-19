版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 07:50 BJT

〔澳新汇市〕新西兰兑美元突破关键阻力位,触五个半月高点

路透惠灵顿2月20日电---新西兰元兑美元周一触及五个半月高点,突破关键阻力水准,受市场上对高风险货币普遍需求的扶助.

新西兰元/美元NZD=D4高见0.8429,为9月初以来最高水准,突破上周触及的前高0.8422,前几个交易日新西兰元涨势均受阻於该水准.

新西兰元全面上扬,兑一篮子贸易加权货币=NZD触及数月高点.

交易商称欧元买盘提振新西兰元,不过新西兰元涨势料在0.8450美元附近受阻,该水准上方疑布有停损单.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐