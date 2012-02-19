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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 07:52 BJT

〔国际油市〕美原油期货涨1.85美元至每桶105.09,此前曾触九个月高点

路透2月20日电---美国原油期货周一上涨1.85美元至每桶105.09美元,此前曾触及105.21的九个月高点.(完)

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