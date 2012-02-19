(重温稿)〔美国债市〕公债价格因希腊协议乐观情绪下挫,下周990亿美元新债标售

路透纽约2月17日电---美国公债价格周五收低,因希腊看来在债务重组问题上正取得进展,这打压了避险美国公债的需求.周末小长假後,市场下周将迎来总计990亿美元的新债供应.

美国财政部计划在下周二标售350亿美元两年期公债、周三标售350亿美元五年期公债、周四计划标售290亿美元的七年期公债.美国公债市场将在下周一因总统日假期休市.

欧洲领导人周五对希腊将确保价值1,300亿欧元(1,710亿美元)的新救助方案表示乐观,不过政策制定者承认仍需加紧工作,以让债务削减计划重归正轨.[ID:nCN1397780].

"市场越发认为希腊将最终将达成协议."摩根士丹利固定收益策略师兼执行董事Kevin Flanagan表示.

欧洲各国财长将在下周一会面,届时将讨论希腊第二轮救助协议问题.

"人们在该会议前选择出货."Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称.

五年期通膨保值债券(TIPS)的损盈平衡通胀率是衡量预期通胀的指标,今日从稍早涨势拉回并收低,报1.97%.

该指标起先上升,因数据显示美国1月汽油价格上涨0.9%,带动整体消费者物价上升0.2%,令人担忧能源成本对经济复苏所构成的威胁.

美联储计划再售出大约2,000亿美元短期公债,较短期公债有可能承受更多压力.该标售是卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分,所得收益将买入较长期公债,以压低抵押贷款成本.

美联储周四公布的数据显示,截至2月8日,一级市场交易商持有创纪录高位的1,063.3亿美元净多头公债,其中652.3亿美元公债是三年期或更短期公债,亦创下纪录高位.

这可能将降低交易商吸纳更多美联储所出售公债的能力.

最近几周较短期公债收益率上升,部分归因于卖短买长操作的压力.两年期公债收益率US2YT=RR周五升至0.30%,为去年10月以来最高水平.

作为卖短买长操作的一部分,美联储下周将买入最多40亿美元2036年至2042年到期的公债,并标售最多175亿美元2012年12月至2015年2月到期的短期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-) 0.298

五年期公债US5YT=RR 99-30/32 (-05/32) 0.891

10年期公债US10YT=RR 99-23/32 (-14/32) 2.033

30年期公债US30YT=RR 99-03/32 (-19/32) 3.173 (完)

--编译 洪曦/于春红;审校 李军

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