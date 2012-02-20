〔金砖国家〕2月17日股汇市收盘纵览

路透2月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.26%,报1,062.46点.
中国股市:沪综指几近收平.央行表示今年中国金融稳定形势更加严峻,令市场交投趋谨慎.尽管金融等权重股领涨大盘,但由於缺乏量能配合,沪综指仅微幅收高,但仍然连续第五周录得上涨.沪综指.SSEC收报2,357.181点,涨0.321点或0.01%.本周为连续第五周上涨,累计涨幅为0.221%.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币,上日为836亿元.[.SSCN]
香港股市:收高,此前美国公布乐观数据且希腊有望达成第二次援助协议的乐观情绪重燃,促使投资者回补风险资产空头仓位,提振恒指录得连续第七周涨幅.恒生指数.HSI收盘上升1.01%至21,491.62,本周升高3.41%,恒生国企指数.HSCE收高1.16%至11,711.51点,本周升2.69%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收涨.受希腊纾困方案获批预期的提振,欧元表现坚挺,带动人民币中间价高开,即期汇价也随即上涨.业内人士表示,市场将继续关注希腊第二轮救助协议的进展,下周料以双边波动为主.但交易员也指出,前期国际美元颇为强势,随着希腊接近敲定第二轮救援方案,给予欧元支撑,短线亦削弱了美元上涨的预期,如果期待已久的纾困方案获批,不排除包括人民币在内的非美货币会出现一波行情.[CNY/CN]
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印度股市:收高0.8%,且连续第七周收涨,为近两年来最长上涨时期,受外资大量流入的提振,不过人们对市场短时间内的过快上涨愈发担忧.指标BSE指数.BSESN收涨0.75%,或135.36点,报18,289.35点,创逾六个月来最高收位.19支成分股收高.[.BO]
印度汇市:印度卢比收平盘,因外资流入引发的涨幅被石油进口商的强劲美元需求所抵消.卢比兑美元INR=D2收报49.27/28,盘中交投于49.1550-49.3500区间,周三收报49.29/30.汇市周四休市,周一仍将因国内假期而休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,656.60点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.75%,报886.55点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.12%,报29.9070卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.08%,报39.4075卢布.
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巴西股市:拉美股市微涨,但在周一召开批准希腊下一笔援助金的重要会议前投资者持谨慎态度,同时分析师警告称股价过高.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微涨0.09%.交易商称,下周狂欢节假期到来前市场交投清淡,股市也将在周一和周二休市.[ID:nL2E8DHAUH]
巴西汇市:拉美货币走坚,因投资者对希腊援助协议将於周一达成持谨慎态度.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.11%,报1.7140.[ID:nL2E8DHCR3]
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南非股市:涨0.9%,因铂金价格反弹提振Lonmin(LONJ.J)等矿商股上扬,同时Anglo American(AGLJ.J)在公布全年获利增加後上涨.综合指数.JALSH涨0.83%,报34,082.78点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.91%,报30,373.15点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元四日来首次走坚.兰特兑美元ZAR=D3涨近1%,扭转该周跌势,因在海外市场触发止损单.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 杜明霞