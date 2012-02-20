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市场报道 | 2012年 2月 20日 星期一 08:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月20日-2月27日****

路透2月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------2月20日当周------------------------------

2月20日(一)

美国和加拿大公众假期,市场休市

2月21日(二)

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17

1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.3%

扣除汽车的零售销售 +0.1% +0.3%

2月22日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8

再融资指数 -- 4,538.0

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 465 461

2月23日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.4 34.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525

续请失业金人数(万人) 2月11日当周 346 342.6

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%

(较上年同期) -- -1.8%

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正7

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88

北美半导体设备订单出货比

2月24日(五)

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 72.8 72.5

现况分项指数 80.3 79.6

预期分项指数 68.5 68.0

1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7

1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5

1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5

-----------------------------------2月27日当周------------------------------

2月27日(一)

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 +1.0% -3.5%

1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 15.3

-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 67.6

--编译 郑茵;审校 张荻

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