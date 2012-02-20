〔企业并购〕多家交易所在第一轮竞标中参与竞购伦敦金属交易所

路透伦敦/纽约2月17日电---伦敦金属交易所(LME)新闻发言人周五表示,有多家交易所参与第一轮竞标,竞购这家拥有130年历史的世界最大金属市场.

知情人士表示,竞购者名单包括纽约-泛欧交易所集团NYX.N.对LME展现出收购兴趣的约15家竞购方中,半数左右已提出初步报价.

LME发言人表示,"一切进展顺利.董事会将在下周对多家竞购方作出考量."

LME董事会将於2月23日召开会议.

金融时报报导称,CME Group(CME.O)也已提出报价.CME拒绝置评.

消息人士称,可能的竞购方德意志交易所(DB1Gn.DE)决定不参与竞购,伦敦证券交易所(LSE.L)也不大可能提出报价.

纽约-泛欧交易所、德意志交易所和伦敦证券交易所不予置评.

欧洲反垄断监管机构本月稍早阻止了德意志交易所试图收购纽约-泛欧交易所的交易,因担心这将垄断欧洲上市交易衍生品市场.

一位知情人士表示,尽管与德意志交易所的交易遇阻,但纽约-泛欧交易所对LME的竞购处於有利位置,因为这将与其位於伦敦的软商品和谷物交易所NYSE Liffe产生协同效应.

分析师和业内消息人士预估,基於对新产品和自行结算将提高获利的预期,LME估值介於5-15亿英镑(7.834-24亿美元)之间.(完)