《全球重要经济事件一览表》--2月20日-2月27日

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2月20日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)外长非正式会议(最後一天).
罗马--意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)出席"意大利和欧洲如何走出经济危机"会议(1730).
法兰克福--德国央行公布德文版月报(1100).
雅典--智库IOBE和EKEME studies centre在Megaron Concert Hall联合举办主题为"欧洲和希腊在变化"的会议(1400).主要发言人包括希腊财政部长韦尼泽洛斯、内政部长Tassos Giannitsis及外交部长Stavros Dimas.
日内瓦--欧洲央行执委将在Geneva's graduate institute就"危机时期的货币政策"发表讲话(1730).
2月21日(二)
布鲁塞尔--欧盟财长会议(0700).
香港--亚太经合组织工商咨询理事会(ABAC)会议(至2月24日).
悉尼--澳洲央行公布2月7日货币政策会议纪录(0030).
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席澳洲证券和投资委员会2012夏季学校的小组讨论(0230).
英国格拉斯哥--英国央行副总裁宾恩在苏格兰发展及行业会议中发表演说(1930).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威国际新闻中心就"挪威经济展望"发表讲话(0800).
苏黎世--瑞士央行公布2012年2月统计月报和银行业统计月报(0800).
2月22日(三)
新加坡--世界海洋峰会(至2月24日).
伦敦--英国央行公布2月8-9日货币政策委员会会议记录(0930).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学举办的峰会上讲话(0900).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在一场由皇家理工学院主办的研讨会中发表演说,主题为金融及债务危机(1210).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
悉尼--澳洲央行(RBA)金融稳定部门主管Luci Ellis在2012澳洲抵押贷款大会(Australian Mortgage Conference 2012)上讲话(2200).
奥克兰--新西兰财长英格利希发表演说,主题为政府在事件中的优先顺序(2300).
2月23日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议.无利率决议(0800).
伦敦--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在贸易协会年度会议中发表演说(0935).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加Riksdag财政委员会的货币政策听证会(0800).
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯将出席澳洲众议院经济常务委员会活动.(2230).
2月24日(五)
墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(至2月25日).
新加坡--世界银行行长佐利克将在世界海洋峰会上发表主旨讲话(0045).
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼会见商业记者(0900).
华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛在一个研讨会上讲话(1345).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在一场活动中以经济情势为题发表演说,出席方包括贝莱德、富达及Franklin Templeton等金融业者(1000).
斯德哥尔摩--宏观审慎合作监督委员会会议.来自瑞典央行及Finansinspektionen的代表均将出席(0800).
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席芝加哥大学布斯商学院举办的"全球市场倡议"2012年美国货币政策论坛,并参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论(1635).费城联储银行总裁普洛瑟和纽约联储银行总裁杜德利出席财政挑战小组讨论(1830).旧金山联储银行总裁威廉姆斯(John Williams)参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论(1545).
纽约--加拿大央行总裁卡尼在美国货币政策论坛发表讲话(1500).
2月25日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至2月26日).
2月26日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议.(最後一日).
2月27日(一)
柏林--德国议会料将举行特别会议,讨论援助希腊的特别纾困方案.
坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体会议,主题讨论区域整合(至2月28日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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