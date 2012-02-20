《全球重要经济事件一览表》--2月20日-2月27日

台湾汇市：出口商尾盘抛汇推升台币再创21个月高位，收月线但央行没动作

* 外商银先抛汇但后续买卖皆有 * 午后出口商抛汇推升台币再创21个月高位 * 台币下周主要交易区间料在30.500-30.800 路透台北2月24日 - 台币兑美元周五连四日收高，再创21个月高位。汇银人士称，盘初外资汇入 ，但午后又有出口商连续抛汇，使台币连四日收升。台币月线收高2.32%，但央行未见进场缓和台币升势。 汇银人士表示，今日上午外资先抛汇，但接下来是买卖皆有。由于今日是2月最后一个交易日，市场本预 料台币收盘价位不会太强，但是午盘后出口商加入抛汇行列，使得台币再度升破21个月高位。前高是2015年5 月25日的30.571。 〞今天收月线，没想到这么强，出口商都哇哇叫了，寿险也是。〞一位小型商银交易员说。他也认为，今 日央行并没有动作，看来要等到4月美国财政部的汇率报告出炉后，央行才有可能有较明显的动作。 展望下周，交易员普遍认为，由于市场对美国3月升息的预期仍不高，再加上欧洲有政治风险，预料部分 热钱还是会往亚洲相对安全的韩国、台湾跑，台币兑美元走势偏升，有靠向30.5