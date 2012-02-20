《综述》中国降存准助推亚太股市和大宗商品上涨,国内股债市流动性仍紧

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
* 中国降存准助推亚太股市和大宗商品价格上涨
* 不代表货币政策转向,资金面未明显放松
* 国内债市回购利率仍小升,现券收益率跌幅收窄
* 中国股市以小涨回应,续升动能不足
作者 林琦
路透上海2月20日电---意料之中的事在出乎意料的时间发生--这是不少投资者对中国央行周末突然宣布下调存准的感受.这场小春雨滋润亚太股市周一上涨,亦助推澳元、铜、原油和黄金价格上扬.
但国际金融市场的反应似乎太过乐观.虽然中国央行在上周五安排了逆回购後,周末又加码动了存准,期望能缓解流动性紧张,但这并不意味着货币政策转向,国内股市和债券的资金面总体仍处於紧张状态.中国股市以温和上涨回应,债市回购利率仍小升.
"资金面就如同被五花大绑一样,现在只是解开了一个小扣,没感觉到有什麽,"信达证券研究中心副总经理刘景德指出,只有持续性的政策性放松,才会令大家产生宽松预期,吸引更多的社会资金进入市场.
央行货币政策委员会委员夏斌亦在其微博中表示,并不认为今年稳健的货币政策会改变,此次降低存准,只是根据稳健货币政策意图来确保合理的货币供应.而花旗、摩根大通等外资投行最新报告预期今年内中国还将继续下调存准率3-4次,每次0.5个百分点.
沪深股市的风向标沪综指.SSEC周一午後盘中升0.35%,报2,365.5点,稍早曾至2,388点的日高.而债市方面,回购利率续涨,现券收益率跌幅收窄.
比较来看,海外市场似乎较国内更显振奋,因为除了中国货币政策放宽外,市场预期希腊将确保获得第二轮纾困,亦提振了投资者对风险资产的兴趣.
摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS一度涨1.1%至六个半月高点,不过其後涨幅有所缩减,香港恒生指数.HSI亦抹去稍早涨幅至基本持平;伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3亚洲盘交易一度上涨2.5%,中午时仅升1.57%.
中国央行周六宣布,将自24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]
**流动性仍紧张**
虽然理论上资金市场将迎来更多的流动资金,不过据中金公司最新报告预计,近期资金面紧张的状况将有所缓解,但银行超储率并不会出现明显变化.这意味着银行手中的"活钱"还是不多.
中金公司报告认为,今年初银行新增存款需要缴纳近2,000亿元法定准备金,加上1、2月合计需要补缴保证金存款对应的法定准备金约2,000亿元,这样法定准备金较年初实际增加了4,000亿元.即使这次降存准能释放约3,800亿元流动性,也是"收支相抵".
周一资金市场的表现验证了这种判断,短期回购收益率继续上涨,七天期债券回购CN7DRP=CFXS中午报5.50%,较上日收市上涨了11个bp,连隔夜回购CN1DRP=CFXS亦上涨了2个bp.
"市场还是有点紧,很多机构不出资金,(资金面回暖)没有那麽快,降准只是一个预期,周五才有效果,上周五央行就已经给了大行一些逆回购,看样子他们还是不够."北京一银行交易员称.
现券收益率早盘虽有下跌,但跌幅收窄.早盘时包括央票和国债等在内的利率产品普跌5-10个基点,不过中午收市时1年期央票收益率跌幅仅有1-2个基点.部分机构谨慎依旧,倾向於等待央行进一步的指引.
"(现券收益率)开始下了点,後来又回去,总体还是下了一两个点,"上海一大型银行交易员表示,"资金面没实质宽松,降准的预期之前市场反应很多了,大家也没觉得这个是政策转向,也就有点纠结."
**股市涨幅有限**
近期沪综指一直以2,350点为支撑,向半年线(120日均线)2,380点附近发起冲击,不过投资者略显犹豫,数次冲关无果.此次降存准的消息,无疑是"及时雨",给多头一些信心,但市场上的资金面仍偏紧,让这些多头亦是有心无力.
"市场上还是没钱啊,最近新股上了不少,也没有大规模的赚钱效应,社会上的钱仍是没有兴趣."长江证券分析师宋中庆指出,"你看,银行股真是不错的好东西,就是涨不动啊."
市值最大的银行股--工商银行A股(601398.SS)仅微涨0.01元,或0.23%,盘中报4.40元,其H股(1398.HK)盘中升0.9%,报5.59港元.
上投摩根基金公司分析师指出,本次降准契合了今年货币政策将较去年略为宽松的总体判断.但是,对潜在通货膨胀的关注,将减缓政策放松的步伐;同时,考虑到央行2012年广义货币供应量(M2)预增14%这一历史较低目标水平,以及实际M2增速可能在12%-13%左右,此次降准并不意味着中国的调控政策将就此进入全面放松通道.
该分析师认为,此次降准对短期股市有正面支持作用,特别是目前市场处於阻力位的时候,但股市长期走向更依赖于基本面的改善.目前情况是,一方面政策逐步趋於宽松,另一方面市场又面临着对经济下行的担忧.因此,短期市场将处於盘整态势.
"近阶段股指也就是慢慢地上涨,回头一看可能也就是二三十个点,期间个股轮番折腾",宋景德说. (完)
--审校 屈桂娟
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
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