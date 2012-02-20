《综述》中国降存准助推亚太股市和大宗商品上涨,国内股债市流动性仍紧

* 中国降存准助推亚太股市和大宗商品价格上涨

* 不代表货币政策转向,资金面未明显放松

* 国内债市回购利率仍小升,现券收益率跌幅收窄

* 中国股市以小涨回应,续升动能不足

作者 林琦

路透上海2月20日电---意料之中的事在出乎意料的时间发生--这是不少投资者对中国央行周末突然宣布下调存准的感受.这场小春雨滋润亚太股市周一上涨,亦助推澳元、铜、原油和黄金价格上扬.

但国际金融市场的反应似乎太过乐观.虽然中国央行在上周五安排了逆回购後,周末又加码动了存准,期望能缓解流动性紧张,但这并不意味着货币政策转向,国内股市和债券的资金面总体仍处於紧张状态.中国股市以温和上涨回应,债市回购利率仍小升.

"资金面就如同被五花大绑一样,现在只是解开了一个小扣,没感觉到有什麽,"信达证券研究中心副总经理刘景德指出,只有持续性的政策性放松,才会令大家产生宽松预期,吸引更多的社会资金进入市场.

央行货币政策委员会委员夏斌亦在其微博中表示,并不认为今年稳健的货币政策会改变,此次降低存准,只是根据稳健货币政策意图来确保合理的货币供应.而花旗、摩根大通等外资投行最新报告预期今年内中国还将继续下调存准率3-4次,每次0.5个百分点.

沪深股市的风向标沪综指.SSEC周一午後盘中升0.35%,报2,365.5点,稍早曾至2,388点的日高.而债市方面,回购利率续涨,现券收益率跌幅收窄.

比较来看,海外市场似乎较国内更显振奋,因为除了中国货币政策放宽外,市场预期希腊将确保获得第二轮纾困,亦提振了投资者对风险资产的兴趣.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS一度涨1.1%至六个半月高点,不过其後涨幅有所缩减,香港恒生指数.HSI亦抹去稍早涨幅至基本持平;伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3亚洲盘交易一度上涨2.5%,中午时仅升1.57%.

中国央行周六宣布,将自24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

**流动性仍紧张**

虽然理论上资金市场将迎来更多的流动资金,不过据中金公司最新报告预计,近期资金面紧张的状况将有所缓解,但银行超储率并不会出现明显变化.这意味着银行手中的"活钱"还是不多.

中金公司报告认为,今年初银行新增存款需要缴纳近2,000亿元法定准备金,加上1、2月合计需要补缴保证金存款对应的法定准备金约2,000亿元,这样法定准备金较年初实际增加了4,000亿元.即使这次降存准能释放约3,800亿元流动性,也是"收支相抵".

周一资金市场的表现验证了这种判断,短期回购收益率继续上涨,七天期债券回购CN7DRP=CFXS中午报5.50%,较上日收市上涨了11个bp,连隔夜回购CN1DRP=CFXS亦上涨了2个bp.

"市场还是有点紧,很多机构不出资金,(资金面回暖)没有那麽快,降准只是一个预期,周五才有效果,上周五央行就已经给了大行一些逆回购,看样子他们还是不够."北京一银行交易员称.

现券收益率早盘虽有下跌,但跌幅收窄.早盘时包括央票和国债等在内的利率产品普跌5-10个基点,不过中午收市时1年期央票收益率跌幅仅有1-2个基点.部分机构谨慎依旧,倾向於等待央行进一步的指引.

"(现券收益率)开始下了点,後来又回去,总体还是下了一两个点,"上海一大型银行交易员表示,"资金面没实质宽松,降准的预期之前市场反应很多了,大家也没觉得这个是政策转向,也就有点纠结."

**股市涨幅有限**

近期沪综指一直以2,350点为支撑,向半年线(120日均线)2,380点附近发起冲击,不过投资者略显犹豫,数次冲关无果.此次降存准的消息,无疑是"及时雨",给多头一些信心,但市场上的资金面仍偏紧,让这些多头亦是有心无力.

"市场上还是没钱啊,最近新股上了不少,也没有大规模的赚钱效应,社会上的钱仍是没有兴趣."长江证券分析师宋中庆指出,"你看,银行股真是不错的好东西,就是涨不动啊."

市值最大的银行股--工商银行A股(601398.SS)仅微涨0.01元,或0.23%,盘中报4.40元,其H股(1398.HK)盘中升0.9%,报5.59港元.

上投摩根基金公司分析师指出,本次降准契合了今年货币政策将较去年略为宽松的总体判断.但是,对潜在通货膨胀的关注,将减缓政策放松的步伐;同时,考虑到央行2012年广义货币供应量(M2)预增14%这一历史较低目标水平,以及实际M2增速可能在12%-13%左右,此次降准并不意味着中国的调控政策将就此进入全面放松通道.

该分析师认为,此次降准对短期股市有正面支持作用,特别是目前市场处於阻力位的时候,但股市长期走向更依赖于基本面的改善.目前情况是,一方面政策逐步趋於宽松,另一方面市场又面临着对经济下行的担忧.因此,短期市场将处於盘整态势.

"近阶段股指也就是慢慢地上涨,回头一看可能也就是二三十个点,期间个股轮番折腾",宋景德说. (完)