〔中国货币市场〕回购利率小涨,央行调降存准率後流动性并未立即回暖

路透上海2月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘续涨.整体资金面仍偏紧.虽然上周六央行意外下调存款准备金率,令市场预期向好,但业内人士认为,流动性回暖仍需待利好预期得以兑现之时.

"市场还是有点紧,很多机构不出资金,(资金面回暖)没有那麽快,降准只是一个预期,周五才有效果,上周五央行就已经给了大行一些逆回购,看样子他们还是不够."北京一银行交易员称.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.业内人士表示,本周25日恰逢周六,因此本次上缴将提前於24日(周五)进行.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.7610 4.7433 1.77 161.32

七天CN7DRP=CFXS 5.3499 5.3142 3.57 81.60

14天CN14DRP=CFXS 5.7000 5.7142 -1.42 16.26

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.7971 4.5958 20.13 89.80

七天CHICNY7D=CFXS 0.0000 5.4921 -549.21 0.00

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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