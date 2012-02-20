〔中国经济〕勿误读"稳增长",下调存准旨扶中小实业与房地产无关--人民日报

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月20日电---中国官方媒体人民日报周一刊登评论文章称,别误读了"稳增长"的信号,央行准备金率的连续下调显然与中国经济增长放缓压力有关,目标直指中小实业,亦与房地产业无关.
文章称,"稳中求进"已成为今年中国经济工作的基调,而基本要求就是"稳增长"和"稳物价",但这种"增长"必须是确保经济运行质量下的稳定增长,而非盲目增长,更不意味着对一些能短期内刺激GDP泡沫的行业放松限制.
"但在一些地方'稳增长'的信号却被误读了."文章称,根据调查发现,备受争议的芜湖"补助契税"的楼市新政虽暂缓执行,地方城市的楼市微调政策"明紧暗松"的迹象却有增无减.
在这份调查报导中,所列十多个城市楼市微调政策,涉及土地出让、房源解禁、税费优惠及购房补贴、购房落户等多方面.
中国人民银行18日晚间宣布，自2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是今年以来中国央行首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.
文章指出,面临国内外严峻的经济形势,需要确保经济的稳定增长,又要时刻警醒,不能陷入"GDP崇拜"的轮回.所谓增长,是有效增长,是"转方式、调结构"之下"又好又快"的科学发展,不可图一时之利,忘却了转型发展的历史使命.
"以三亚为例,过去几年里,这座城市曾经因房地产开发经济爆发式增长,如今冰封的楼市使之经济增长受阻,而本身的旅游业优势又没有充分受到重视,市场环境备受诟病,地方赖以持续发展的旅游业亦面临不少障碍."文章称.
究竟是着眼于短期拉动经济的"产业泡沫",还是着力于能使地方长远受益的创新驱动和转型发展?事实上,这是所有地方都必须答好的考题.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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