〔中国经济〕勿误读"稳增长",下调存准旨扶中小实业与房地产无关--人民日报

路透北京2月20日电---中国官方媒体人民日报周一刊登评论文章称,别误读了"稳增长"的信号,央行准备金率的连续下调显然与中国经济增长放缓压力有关,目标直指中小实业,亦与房地产业无关.

文章称,"稳中求进"已成为今年中国经济工作的基调,而基本要求就是"稳增长"和"稳物价",但这种"增长"必须是确保经济运行质量下的稳定增长,而非盲目增长,更不意味着对一些能短期内刺激GDP泡沫的行业放松限制.

"但在一些地方'稳增长'的信号却被误读了."文章称,根据调查发现,备受争议的芜湖"补助契税"的楼市新政虽暂缓执行,地方城市的楼市微调政策"明紧暗松"的迹象却有增无减.

在这份调查报导中,所列十多个城市楼市微调政策,涉及土地出让、房源解禁、税费优惠及购房补贴、购房落户等多方面.

中国人民银行18日晚间宣布，自2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是今年以来中国央行首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.

文章指出,面临国内外严峻的经济形势,需要确保经济的稳定增长,又要时刻警醒,不能陷入"GDP崇拜"的轮回.所谓增长,是有效增长,是"转方式、调结构"之下"又好又快"的科学发展,不可图一时之利,忘却了转型发展的历史使命.

"以三亚为例,过去几年里,这座城市曾经因房地产开发经济爆发式增长,如今冰封的楼市使之经济增长受阻,而本身的旅游业优势又没有充分受到重视,市场环境备受诟病,地方赖以持续发展的旅游业亦面临不少障碍."文章称.

究竟是着眼于短期拉动经济的"产业泡沫",还是着力于能使地方长远受益的创新驱动和转型发展?事实上,这是所有地方都必须答好的考题.(完)