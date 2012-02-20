〔中国汇市〕人民币兑美元略升,关注欧元区财长就希腊援助协议表决

* 人民币兑美元略升,但未脱离近期盘整走势

* 央行下调存准率,提振经济增长预期

* 关注欧元区财政会议

* 希腊救援计划若通过,将提振非美货币走势

路透上海2月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一略升,但并未脱离近期震荡整固态势.央行意外调降存款准备金率,宽松流动性或可提振经济,令市场对经济前景预期略有好转,人民币中间价小幅高开,带动汇价上涨,但涨幅相对有限,整体仍延续近期窄幅震荡的走势.

交易员并指出,目前国际市场都在等待稍後举行的欧元区财政会议,若希腊的第二轮援助计划通过,欧元可能迎来反弹,这将带动包括人民币在内的非美货币走强.

"央行降存款准备金率对经济的前景预期还是有一点正面影响,中间价高开了一点."上海一银行交易员称."现在关注的焦点还是在欧洲,欧元区的财长会议通过(对希腊)救助协议的可能性很大,对欧元是利好."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2938元,较上日的6.2951元上涨;北京时间11:02,人民币兑美元即期报6.2954元,较上日6.2991元上涨.

中国央行周末宣布今年首次降低存款准备金率0.5个百分点,周五(24日)起实施.业内人士指出,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]

上述交易员还提到,尽管此前市场对欧洲通过救援希腊计划已经有预期,但由於是否通过仍存在不确定性,市场对预期的反应并不充分,料该计划通过以後,还是会对欧元形成利好.

东京汇市-欧元及商品货币周一上涨,因欧洲料将批准对希腊的援助协议,且此前中国央行跟进全球其他央行采取刺激成长的行动.[FRX/CN]

周一布鲁塞尔将就避免希腊破产的1,300亿欧元救助计划举行决定性会谈,在此前夕,数以千计的希腊人周日举行抗议,反对为降低该国债务而采取惩罚性撙节措施.希腊人希望欧元区财长周一能签署欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救援计划.这将成为2010年以来对希腊的第二轮救援.[ID:nCN1398190]

离岸市场上,北京时间11:05,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2945/55元,上日尾盘报6.2950元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2740/10,上日尾盘为6.2860元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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