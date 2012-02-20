〔投行观点〕今年中国外储将继续增加,人民币/美元升值3-4%--摩根大通

路透北京2月20日电---摩根大通周一发布报告称,鉴於商品贸易和外商直接投资(FDI)前景依然正面,预计中国2012年外汇储备将延续上升势头,惟增速可能较前几年放缓.

该投行并预计,届今年年底人民币/美元CNY=CFXS将逐渐稳步升向6.1元人民币,升值幅度大约3-4%.

摩根大通预计,今年中国贸易顺差将大体持稳在1,550亿美元;且最近几年FDI保持稳健,即便在2008-09金融危机时期亦如此,今年也可能延续这一趋势.

中国1月贸易顺差扩大至273亿美元,去年全年为顺差1,551.4亿美元;去年四季度中国外汇储备减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]

报告认为,中国外储去年四季度下降只是暂时的,可能由两个因素所致,一是欧元区主权债务危机加剧全球金融市场压力,短期资金普遍流出新兴市场;二是对中国经济放缓以及可能出现硬着陆的担忧.

摩根预计,欧元区今年应能遏制住金融危机,且美国经济有望实现稳健增长,加上中国不太可能出现"硬着陆",以及人民币将继续稳步升值等等,都暗示短期内中国预计不太可能面临持续的资本流出.

不过中国正进行经济结构调整,从出口导向型向内需拉动型经济转变,因此外储增速将放缓,这是个"逐渐的"过程.

而外汇占款是近年来央行投放基础货币的主渠道之一.摩根大通预计,央行2012年的外汇占款总计在1.94万亿元人民币,和去年相比减少大约24%.

有鉴於此,央行需要进一步调降存款准备金率,以向经济体系挹注适当的流动性.摩根打通预计,中国央行今年将调降存准率三到四次,每次50个基点.预计全年M2增速在14%.

中国央行周末宣布今年首次降低存款准备金率0.5个百分点,周五(24日)起实施.业内人士指出,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]

上周央行发布货币政策报告称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.[ID:nCN1391438] (完)