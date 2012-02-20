金砖国家经济增长引人瞩目,但抗风险能力未见提高--报告

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦2月20日电---风险咨询公司Maplecroft周一发布报告称，金砖国家（BRIC）过去四年经济强劲增长，但应对全球冲击的能力并没有增强。

该公司称，其“全球风险地图”（Global Risk Atlas）重点勾画了全球主要增长型经济体潜藏的不稳定因素，发现巴西、俄罗斯、印度和中国对潜在安全或经济冲击的应对能力与前几年相比并无进步。

Maplecroft执行长沃赫斯特（Alyson Warhurst）在报告中称，“由於全球经济复苏的希望寄托在金砖国家身上，寻求新的高增长及高风险市场的投资人和企业必须意识到，这些国家抵抗全球风险的能力有限。”

“一个国家对内外部冲击的抵抗力需要时间来提高。因此，随着金砖国家政治风险环境的改善，我们或许会看到他们的这种抵抗力增强，但我们的研究结果显示这种情况尚未发生。”

调查发现，一些金砖国家的治理和改革没有跟上经济增长的脚步，使得他们容易受到潜在风险的影响，比如像恐怖主义和气候变化等。

根据报告，印度和俄罗斯属於41个“高风险”国家行列，治理不善、腐败成风及恐怖主义风险在这些国家尤为严重。

报告称，中国也面临安全问题，但属於“中等风险”国家，归因于中国不太可能出现全国范围的社会和政治动荡。

巴西也属於“中等风险”国家，在金砖四国中受全球风险影响最小，部分归因于该国政治结构稳定且管理完善。（完）