〔中国股市〕沪综指早盘受下调存准刺激收涨,权重股表现欠佳大盘冲高震荡

路透北京2月20日电---中国股市沪综指周一早盘收涨.中国央行宣布年内首次下调存款准备金率刺激市场信心,各板块普遍上涨,成交温和放大.但金融等权重股盘中冲高回落,整体表现欠佳,大盘高开後维持盘间震荡走势.
分析人士称,早盘震荡格局料不会改变楔型向上突破的趋势,若得到权重板块支持且成交量明显放大,短线沪指可上看2,400点.
沪综指.SSEC早盘收报2,377.956点,上涨20.775点,或0.88%,盘间一度上涨近1.3%,沪市A股成交金额497亿元.上周该指数已连续第五周录得上涨.
中邮证券分析师程毅敏称,下调存准率受益最大的银行股早盘表现并不明显,上涨主要还是出现在开盘後的一个小时.期望经过今天的震荡消化後,成交量能够持续放大,後期向上突破楔形形态的可能性仍然很大.
中国央行将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.[ID:nCN1398010]
中国工商银行(601398.SS)早盘收升0.46%报4.41元,上证180金融指数.SSE180FI高开1.52%後涨幅缩窄,收升0.95%.
沪深300指数3月合约CIFH2早盘收报2,566.0点,涨0.64%,成交量为183,909手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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