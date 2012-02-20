《中国金融债发行日程表》--2月20日

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== *国开行 至多200 10年 周二招标 固息金融债 2/22-2/23 (2011年第20期10年品种增发债) *进出口行 200 3年 3.78% 固息金融债 2/17-2/21 200 5年 3.87% 固息金融债 2/17-2/23 国开行 *200 7年 4.20% 浮息金融债 2/15-2/21 (一年定存基准,基本利差70bp) 国开行 200 10年 3/1招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 4/10招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 5/3招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 6/5招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 7/5招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 8/7招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 9/6招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 10/9招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 11/1招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 12/4招标 固息金融债 -- 招商银行 200 5年 -- 固息金融债 -- (3968.HK)(600036.SS) 5年 -- 浮息金融债 -- (一年定存基准) 浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 -- (600000.SS) 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- (000001.SZ)至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- (601166.SS) 注: *表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com