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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 13:08 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体      规模       期限     票面利率    债券类型    发行时间
           (亿元人民币)
====================================================================
*国开行    至多200       10年     周二招标    固息金融债   2/22-2/23
                           (2011年第20期10年品种增发债)
*进出口行     200         3年      3.78%      固息金融债   2/17-2/21
              200         5年      3.87%      固息金融债   2/17-2/23
 国开行      *200         7年      4.20%      浮息金融债   2/15-2/21
                           (一年定存基准,基本利差70bp)
 国开行       200        10年     3/1招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     4/10招标    固息金融债     --
 国开行       200        10年     5/3招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     6/5招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     7/5招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     8/7招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     9/6招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     10/9招标    固息金融债     --
 国开行       200        10年     11/1招标    固息金融债     --
 国开行       200         5年     12/4招标    固息金融债     --
 招商银行     200         5年       --        固息金融债     --       
 (3968.HK)(600036.SS)     5年       --        浮息金融债     --   
                                            (一年定存基准)                            
 浦发银行   不超300     3/5年       --         金融债        --
 (600000.SS)   
 深发展     至多300     1-10年      --         金融债        --
          不超过100     5-15年      --         次级债        --
 (000001.SZ)至多300     1-10年      --         金融债        --
 兴业银行   至多500   不超10年      --         金融债        -- 
 (601166.SS)

  注: *表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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