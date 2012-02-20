《HOME专栏》 铁矿石定价机制的变化与消费者的期望

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 张荻/张若琪/戴素萍

路透伦敦2月17日电---全球铁矿石定价变革进入了最後阶段,全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(VALE5.SA)目前80%的产出都是根据现货价格定价.

主要是日本和韩国的钢铁企业还在做最後的抵抗,他们仍坚持过渡性的季度定价体系.

但据淡水河谷高层本周在电话会议上表示,大多数企业预计将转向现货市场.这只是时间问题.

淡水河谷从来就不是变革的发起者.

全球铁矿石三巨头中的必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)自命为摆脱传统铁矿石年度定价机制的首倡者,排名第三的力拓(RIO.AX)(RIO.L)则是悄悄地跟进.

淡水河谷是三巨头中最後放弃传统定价体系的一个,其在去年3月还对分析师表示"目前无意转向月度定价机制."

这种变化显示出,消费者在这场生产商发起的铁矿石定价机制变革中发挥了相当的影响力.

**消费者的需求**

笨拙的季度定价机制取代了年度定价机制,但其似乎永远只是一块向现货定价转形的垫脚石.

特别是季度定价机制的价格回溯参考期,即每个季度的价格由截至该季度之前一个月的三个月现货均价决定,是一个容易出问题的环节.

这种问题也很容易预料到.去年10月铁矿石现货价格急跌,导致现货与季度供货价格之间的价差扩大.

这种情况首先导致全球最大的海运铁矿石买家--中国钢铁企业事实上拒绝收货,之後引发供货合约转向实时现货定价的大规模重新谈判.

在公司2011年第三季电话会议上被问及现货和季度定价机制并存的问题时,淡水河谷铁矿石和策略主管Jose Carlos Martins对分析师表示,"这个问题由我们的客户回答或许更为合适."

当时他解释道,淡水河谷准备坚持季度定价机制,但"我认为市场将对此做出最终的决定."

市场,特别是中国市场已做出了回应.

**客户获得的结果**

中国官员一点也不满意这个结果.中国曾公开谴责国外铁矿石供应商在旧基准定价体系中权力过大,但似乎对其在新定价机制的权力更不满.

"垄断和炒作,特别是人为恶意炒作对铁矿石价格起到很大影响,并且对中国的钢铁企业造成实质性损害."中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示.

他是在中国1月成立首家铁矿石现货交易平台时发表这番言论的[ID:nCN0896113].虽然还处於初步阶段,但全球其他地方无论其他人是否仍使用普氏(Platts)、钢铁指数(Steel Index)和金属简报(Metal Bulletin)发布的价格指数,情况似乎都已在进行转变.

而中国航运业对於淡水河谷新的矿石巨轮(所谓Valemax货轮)也有不满.上月底中国交通运输部禁止这类货轮停靠中国港口.

淡水河谷对此冷静以对."随着时间推移,这些全都会解决."Martins昨日表示.

在过渡期间,这些巨轮将供应该公司在马来西亚和菲律宾所建的物流中心.

但这一动向再度显示事情非由淡水河谷,而是由客户所驱使,特别是中国客户.

中国钢铁官员或需谨记淡水河谷最初何以要全面整顿整个配输系统.

的确,业界"三大"中最保守的一家为什麽不愿意淘汰旧式基准定价系统呢?

回顾2008-2009年金融危机高峰期,许多钢铁厂,特别是中国的炼钢厂,轻易地放弃年度合约,让淡水河谷在巴西港口的未售矿石堆积如山.

正如Martins提醒分析师的,若没有其他後勤选项,该公司别无选择,只能关闭矿场,这一过程中要损失6,500万吨产量.

Valemax巨型货轮和亚洲地区配销中心是客户态度造成的直接结果.

**对铁矿石的依赖在所难免**

必和必拓有推动将其所有商品转向现货市场订价的愿望,可能一直是铁矿石定价体系改革的倡导者,但改革的步调首先要由中国钢铁厂商来决定.

事实的真相是中国需要庞大的铁矿石来制钢,用来推动其基础建设项目.然对中国钢铁工业协会而言,这个真相令人不快.

中国除了没有能力来生产其所需的吨数,而且其自家高成本的铁矿石行业也为国际铁矿石价格设定了底价.

但和以往水准相比,价格只是现在过高,因中国自家的生产必定会受到激励,以填补其需求和海外生产者所能供应的差距.

然只要中国继续工业化和城市化政策,这样的依赖性势必摆脱不了.

中国钢铁工业协会曾试图建立一个替代的参考价,这个只能看成是症状,而不是原因.

如果中国真的想要替其对铁矿石的依赖性做好避险工作,只有一个长期的选项.这个选项在铜行业早以采用.中国亦苦於铜矿的结构性短缺.

五矿资源宣布其出价收购刚果民主共和国的小型铜生产商Anvil Mining,称该公司普通股90%以上的持有人已接受要约.[ID:nCH0097071]

当去年9月提出出价时,五矿资源执行长Andrew Michelmore表示:"公司的目标是基於独特的经营模式来打造一个国际矿业集团,这种经营模式是把国际管理团队的技巧和经验与一家主要中国企业作为其主要股东的长期承诺相结合.

在铁矿石的客户中,中国已得到其所想要的,即有弹性的、现货导向的定价,且生产者准备好建立其自家的运输船队以降低运送成本.

如果这个结果不让人满意,不妨复制五矿资产在基本金属行业采取的作法.(完)