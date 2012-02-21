《HOME专栏》成本曲线压力令铝产量减少,但中国却非如此

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/徐文焰

路透伦敦2月20日电---成本曲线压力及後续的生产商减产是今年铝市场的双主题.

分析师的共识是,无论铝今年的需求情况如何,铝价跌势将受限於脆弱的供应面.

巴克莱资本举一例来看,"单是以2012年迄今的伦敦金属交易所(LME)价格而言,我们认为全球近四成的精炼产能,它的现金成本为负值.

"再者,我们认为如果LME铝价仍旧处於或低於每吨2,200美元,那麽在中国以外每年有接近360万吨的产能有削减之虞.

那麽LME三个月期铝CMAL3今早的报价低於该水准,国际铝业协会(IAI)最新的全球产量数据中关於供应面回应方面会有什麽样的描述呢?

**中国界定预期(再次)**

1月全球铝产量以年率计的确减少了38.9万吨.12月时为下滑25.6万吨,以平均每日生产11.8万吨来看,上个月全球产量是去年3月以来最低的.

中国则不是如此,由於中国精炼行业的高成本结构,使其成为市场关注的焦点.

去年10月中国产量大幅下滑,加上价格跌至生产商的痛苦区2,200美元以下.

但自此之後,中国每月的产量保持稳定,甚至还小幅增加.

大多数的中国精炼厂商已经习惯了微薄的利润,只要能够保持现金流量为正,预料都会维持一定的产能利用率.

如果中国河南和山东等一些缺电的省份正在减产,中国新疆等西部省份就会额外增产来补足.

中国精炼产能向西部迁移,意味者比起多数产能来自国外者,中国的生产成本极高.

对那些认为中国的精炼行业以当前的"低"价来看无法久撑的人而言,这意味着什麽?

事情还没有结论,但值得注意的是,中国分析师对於中国今年生产情况的看法要比西方对手要来得更加乐观.

举研究机构安泰科(Antaike)为例,其预测今年产量将成长12%.中铝旗下的交易部门则预估将成长10.5%.

中国和全球其他地区生产率的月度变化图表,请点选(link.reuters.com/wym26s)

地区生产趋势图表,请点选(link.reuters.com/cen26s)

**西方产量下降**

在缺少中国供应方响应的情况下,只有让世界其他地方的生产商承担痛楚了.

中国以外地区1月铝产量年率减少将近60万吨,在过去三个月中共计减少73万吨.

与11月的产量年率相比,西欧、北美和非洲1月年率降幅最大.

根据目前为止已经公布的多数减产分布地点判断,未来的产量变化情况大致也差不多.

但有关整体产量数据仍存在不少混淆.

例如,巴克莱资本的分析师就提出了年化产能总计160万吨这一数字.

**关闭、减产和自愿限产**

在这个总数中,包含着三个截然不同的组成部分.

其一是被永久关闭的产能,其对实际生产趋势并没有实际影响.例如美国铝业(Alcoa)(AA.N)"关闭了"美国田纳西州和Rockdale冶炼厂的29.1万吨产能.

其二是非价格因素而闲置的产能.比方说,力拓(Rio Tinto)(RIO.L)(RIO.AX)目前拥有大约46万吨的闲置产能,因为(加拿大Alma冶炼厂)被工会封锁)以及(加拿大Shawinigan炼厂和英国Lynemouth炼厂)电力供应不足.

Shawinigan和Lynemouth炼厂都将被永久关闭,但这并不会妨碍前者在今年第二季恢复全速生产的计划.

第三个因素则是与价格压力直接相关的自愿限产,即供应方的"真正"回应程度.

到目前为止年产能的受影响程度大约为65万吨,其中大致包括美铝在意大利和西班牙的炼厂、Klesch在荷兰的ZALCO炼厂以及Hydro(NHY.OL)在澳洲Kurri Kurri炼厂部分闲置的产能.

除ZALCO之外,其他炼厂减产的影响将在一段时间後影响国际铝业协会(IAI)的数据.ZALCO已经彻底停产.

**不断变化的目标**

在未来几个月中,追踪供应方应对成本压力的产量调整幅度显然会成为一个不断变化的目标.

有其他一些自愿减产行动可能正在酝酿之中.美国铝业警告称,已将旗下澳洲Point Henry炼厂置入评估名单.

与之相反的是,出於非价格原因而闲置的产能也可能被重新启用,例如力拓的Shawinigan炼厂.

但铝市场一直存在着这种变化,而最大的不确定则来自中国,这个全球最大的铝生产国.

中国则是另外一种移动目标,即炼厂产能从成本较高的发达地区移往该国西部成本较低的地区.这将令铝的生产形势益发模糊难辨.(完)